Knuddeln mit der Zeitungsente

Rhein-Sieg-Kreis (dwo). "In den nächsten drei Wochen könnt ihr miterleben, was Paula Print so alles macht. Sie besucht die Talsperre, geht in ein Restaurant, oder ist Gast bei der Filiale der Kreissparkasse", erzählte Reinhard Bernardini von der Rhein-Sieg-Rundschau dem Nachwuchs in der katholischen Kindertagesstätte Sankt Monika in Sieglar.

Zusammen mit dem Troisdorfer KSK-Regionaldirektor Holger Steffens und der "100pro" Jugend-Koordinatorin Marina Neumann begleitete er zum Auftakt des "Paula Print"-Projektes der "Rhein-Sieg Rundschau" die beliebte Ente bei ihrer Stippvisite in der Einrichtung. In den folgenden drei Wochen setzen sich die wissbegierigen Kleinen mit dem Medium auseinander und lernen, wie eine Zeitung entsteht. Jeden Morgen gibt es eine Kiste mit der aktuellen Rundschau frei Haus geliefert. Auf Wunsch erhalten die Eltern in dieser Zeit die Ausgaben als Abonnement. So können die jungen Leser ebenso Zuhause mit der ganzen Familie die Nachrichten und Wetterberichte studieren. Während dieses Zeitraums ist die Ente allgegenwärtig.

Neugierig recherchieren sie dann, warum Paula gerade auf der Seite ist. Viele zusätzliche Dinge lassen sich darüber hinaus sonst noch mit der Zeitung anstellen, zum Beispiel basteln. "Auch ich blättere regelmäßig die Zeitung durch", äußerte Holger Steffens. "Da stehen jeden Tag neue Geschichten drin. Es ist immer wieder ein tolles Erlebnis, wenn die aufregenden Schlagzeilen gemeinsam studiert werden." Bei der sechsten Auflage im Rhein-Sieg-Kreis sind acht Einrichtungen mit etwa 126 Kindern beteiligt. Zu dem Projekt gehört außerdem die Arbeit mit einem pädagogischen Begleitheft. Hier lernen die Kinder auf spielerischem Wege die Buchstaben kennen, oder fertigen anhand von Zahlen Zeichnungen an. Es lässt sich auch ein Lieblingsbild aus der Rundschau einkleben.

In Sieglar gab es für Paula Print direkt eine stürmische Begrüßung. Alle wollten die große Ente anfassen und knuddeln. Besonders toll war es für die Sprösslinge, als sie Paula beim Schaukeln anschubsen durften. Als kleine Erinnerung bekamen sie eine Miniausgabe von Paula als Geschenk für zu Hause.