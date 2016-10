Bergheim (uzk). Killan (11J.) hat seinen Vater an der Hand. Nachdem er erfolgreich an einem Schulprojekt mit Kugelfischen und Schlangen mitgearbeitet hat, will der Vater jetzt sein Versprechen einlösen und dem Jungen die Haltung eines Tieres erlauben. Fasziniert betrachten beide die Bartagame und erfahren von einem der Aussteller in der Siegauenhalle, dass die Tiere Einzelgänger sind.

"Wenn sie in gemischten Gruppen gehalten werden, dann sollte man zwei Weibchen mit einem Männchen halten", erklärt die Fachfrau. "Bei guter Pflege werden sie bis zu 15 Jahre alt." Dem Vater kommen Bedenken. "Das bedeutet drei Tiere und eine ernsthafte Verpflichtung über viele Jahre", merkt er an. Ähnlich wie die beiden sind zahlreiche Besucher zur Börse für Aquaristik und Terraristik gekommen um sich zu informieren. Viele sind auf der Suche nach Fischen für ihr Aquarium. Andere interessieren sich für Schlangen. Auch bei den Schlangen gilt, was zunächst noch klein und zierlich ist, kann ausgewachsen schnell mal die Länge von 1,50 Meter erreichen und möchte dann mit großen Mäusen und Ratten gefüttert werden.

Vielleicht dann doch lieber ein paar kleine leuchtende Neonfische oder einen etwas größeren Diskus Red Leopard fürs Süßwasseraquarium, die werden nicht so groß, sind herrlich anzusehen und mit Trockenfutter zufrieden. Viele der Börsenbesucher wollen mehr über Fütterung, Aufzucht und Haltung ihrer Lieblinge erfahren oder interessieren sich für die Einrichtung von Terrarien und Aquarien. Auf der Börse ist alles zu finden und wertvolle Tipps gibt es kostenlos. Das ist schon lange kein Geheimnis mehr, entsprechend hoch waren auch in diesem Jahr wieder die Besucherzahlen.