Kompletter Tisch in Augustiner Hand

Rhein-Sieg-Kreis (dwo). Es war schon ein großartiger Anblick auf der Bühne des Siegburger Schützenhauses beim 64. Bezirksbundesfest der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften. Der lange Tisch, an dem die neuen Majestäten saßen, befand sich komplett in "Augustiner Hand". Als Höhepunkt krönte man Hans Schaufler und seine Frau Kornelia zum Bezirkskönigspaar, die im nächsten Jahr bei allen offiziellen Terminen vorstehen.

Der Hörfrequenz- und Rundfunktechniker bekleidet bei der Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft in Menden den Posten des Geschäftsführers. Wenn ihm noch Zeit bleibt, verbringt er diese mit seiner Gattin im heimischen Garten, auf Reisen oder beim Heimwerken. Ferner wurde der dreizehnjährige Tim Sauerzweig von Sankt Sebastianus Hangelar Bezirksbambiniprinz, der ebenfalls dreizehnjährige Richard Gmach von der Schützenbruderschaft Sankt Maria Königin Sankt Augustin Bezirksschülerprinz, sowie die 17-jährige Rebecca Klein von Sankt Sebastianus Hangelar Bezirksprinzessin.

Die Krönung übernahm Kreisdechant Thomas Jablonka, den man an diesem Morgen zum neuen Bezirkspräses ernannte. "Die Schützen waren immer diejenigen, die nicht geredet, sondern angepackt haben", erklärte er in seiner Rede. Außerdem gab es weiterhin zahlreiche Ehrungen, unter anderem an die Luftpistolenmannschaft von Sankt Servatius Siegburg-Zange als Mannschaft des Jahres. Nadine Reichelt von Sankt Antonius Niederpleis konnte ihre Auszeichnung als Schützin des Jahres nicht entgegennehmen, da sie zu diesem Zeitpunkt einen Wettkampf bestritt.