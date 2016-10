Verblüffende Experimente

Rhein-Sieg-Kreis (dwo). Wissbegierige Kinder haben grundsätzlich kein Problem damit, auch in den Ferien die Schulbank zu drücken. Das bewies die 42. Kinderakademie der Hochbegabten-Stiftung der Kreissparkasse Köln auf's Neue. Zum 13. Mal machte die beliebte Veranstaltung nun Station im Rhein-Sieg-Kreis. 88 Grundschüler von 58 Schulen aus der ganzen Region fuhren eine Woche lang, jeden Tag, ins Anno-Gymnasium nach Siegburg, um in einem Fach ihrer Wahl unterrichtet zu werden.

Neben Chemie, Physik und Biologie bot man außerdem Informatik und Japanisch an. Der Nachwuchs, aus der dritten und vierten Klasse, im Alter von sieben bis zehn Jahre, tauchte in seine Fachgebiete ein und bewältigte ohne Mühe das Arbeitspensum. Dies konnten die Eltern jetzt am Abschlusstag hautnah erleben. Im Gegensatz zu den Vorjahren gab es diesmal keine große Präsentation in der Aula. Die Arbeitsgemeinschaften zeigten ihre Ergebnisse in den jeweiligen Klassenräumen, die alle bis auf den letzten Platz belegt waren. Es dauerte nicht lange, und die Erwachsenen kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Zum Beispiel veranschaulichten die kleinen "Chemiker" mit eindrucksvollen Experimenten ihre Erkenntnisse. Dafür ernteten sie nicht nur Applaus, sondern erhielten ebenso die begehrten Urkunden für die Teilnahme.