Galloways statt Taurusrinder

Rhein-Sieg-Kreis/Windeck (rö). Die Naturschützer wollen nicht aufgeben und setzen beim Weideprojekt in Röcklingen auf kleinere und ruhigere Rinder. Anstelle der erschossenen Taurusrinder sollen jetzt Galloways in der Siegaue weiden, betonte der BUND-Kreisvorsitzende Achim Baumgartner bei einer Veranstaltung der Gewässernachbarschaft Sieg in Schladern.

Seine Organisation habe aus dem unglücklichen Start gelernt und werde bei der Neuauflage vieles anders machen. Die drei Taurusrinder hatten für einen gefährlichen Zwischenfall gesorgt. Die aufgeregten Tiere brachen nach der Ankunft des Transports in Röcklingen aus. Zwei der gefährlich aussehenden Tiere wurden noch in der Nähe erschossen, das dritte nach einigen Tagen bei Leuscheid. Taurusrinder machen wegen ihrer langen Hörner einen sehr gefährlichen Eindruck. Jetzt werde der BUND, kündigte sein Vorsitzender an, Galloway-Rinder in Röcklingen einsetzen, weil sie kleiner und deutlich ruhiger sind und auch keine Hörner haben. Ursprünglich war geplant, auf Heck-Rinder und eine robuste Rasse zu setzen, die ein Winterfell ausbildet und für eine Ganzjahresbeweidung besonders geeignet ist. Jetzt wollen die Naturschützer den Transport der Rinder selbst durchführen und sie aus der Nähe von Windeck holen. Sie sollen zudem mit Halsbändern und GPS-Sendern ausgerüstet werden, um ihre Bewegungen überwachen zu können. Von der ganzjährigen Beweidung erhoffen sich die Naturschützer und auch die Untere Landschaftsbehörde, dass Süßgräser zurückgedrängt und mähempfindliche Blumen gefördert werden. Dabei sollen auch die Neophyten wie drüsiges Springkraut und Riesenbärenklau dezimiert werden. Baumgartner betonte weiter, dass eine Art Altersheim für Tiere vorgesehen sei, die keiner mehr gebrauchen könne.