Schüler gingen auf "Expedition Grönland"

Bornheim (fes). Auf eine "Grönland-Expedition" gingen die Schüler der Klasse 9a der Europaschule. Möglich machte dies ein Projekttag in Kooperation mit dem Wissenschaftsladen Bonn e. V. (WILA). Gemeinsam mit Klassenlehrerin Daniela Schulz konnten die Jugendlichen "von den Wikingern Nachhaltigkeit lernen", so die Idee hinter dem Projekt, das der WILA gemeinsam mit europäischen Partnern in den vergangenen zwei Jahren in Lernboxen entwickelt haben. Bernd Assenmacher und Cornelia Voß vom WILA nahmen die Jugendlichen mit auf diese besondere Expedition. Etwa 986 nach Christus siedelten sich die Wikinger auf Grönland an und mussten die Region 500 Jahre später wieder verlassen. Klimaveränderungen, die kriegerischen Kreuzzüge, Konflikte mit den Inuit und ein Verdrängungskampf um Ressourcen, etwa der Rückgang des Fischbestandes im Meer, zwangen die Wikinger dazu zu fliehen und sich eine neue Heimat zu suchen, erläuterte Cornelia Voß und wies damit Parallelen zur aktuellen Flüchtlings- und Klimasituation auf. Anhand von Rollenspielen diskutierten die Schüler darüber, wie die Zukunft Grönlands aussehen könnte und erarbeiteten entsprechende Lösungsansätze. So schlugen die Neuntklässler beispielsweise vor aus Grönland ein Naturreservat zu machen oder mehr Technik ins Land zu bringen, damit sich die wirtschaftliche Struktur des Landes weg von der Fischindustrie entwickeln kann. Die Europaschule ist erst die zweite Schule, an der die Lernboxen, in der sich unter anderem Artefakte zur Wikingerzeit befinden, zum Einsatz kamen. Die Boxen können kostenlos beim WILA ausgeliehen werden. Ermöglicht wurde die Erstellung der Lernboxen durch die Förderung des "Erasmus+"-Projektes. www.wilabonn.de/projekte/expedition-groenland.html