Turbulent ging es zu auf der Bühne in der Mehrzweckhalle des Widdiger Kindergartens, als das "Edelweiß"-Ensemble sein diesjähriges Theaterstück zum ersten Mal vor Publikum präsentierte.

Bornheim-Widdig (fes). "Eine Dame war so begeistert, dass sie noch einmal eine unserer Vorstellungen besuchen möchte" - ein größeres Kompliment kann es für einen Schauspieler sicher nicht geben. Und so freute sich Ingo Hemmersbach, Spielleiter des Theatervereins "Edelweiß" Hersel-Uedorf, gemeinsam mit seinem Ensemble nicht nur über dieses dicke Lob. Sondern auch darüber, dass die Premiere des neuesten Stückes "Der Teufel liest auch Kleinanzeigen" in der fast ausverkauften Widdiger Mehrzweckhalle vor einem begeisterten Publikum ohne Patzer über die Bühne ging.

Der flotte Dreiakter von Bernd Spehling um eine missverständliche Zeitungsannonce, in der ein "vielseitig interessierter Hobbyforscher" Gleichgesinnte zum Bohnern sucht, erwies sich als kurzweilig inszeniertes Lustspiel. Wer den Spaß erleben möchte, muss sich ranhalten, die kommenden Sonntagsaufführungen (23. und 30. Oktober) sind bereits ausverkauft, für die Samstage, 22. und 29. Oktober, Beginn 19 Uhr, gibt es nur noch weniger Restkarten. www.theater-verein-edelweiss.de