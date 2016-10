Leckere Vitamine

Bornheim-Sechtem (fes). Quasi Vitamine im Handumdrehen gab es beim 7. Streuobstwiesenfest in Sechtem, als die Kinder an einer Schälmaschine die frisch gepflückten Äpfel gleich selber schälen durften, bevor diese dann in der Saftpresse von Elmar Schmitz-Hübsch zu frischem naturreinen Apfelsaft verarbeitet wurden.

So viele Besucher wie nie feierten mit dem Arbeitskreis Stadtbild, der sich seit 14 Jahren ehrenamtlich für die Verschönerung des Bornheimer Stadtbildes einsetzt und mittlerweile 17 Streuobstwiesen mit rund 270 Bäumen auf einer Gesamtfläche von 48.000 Quadratmetern betreut.

So verfolgten bei schönstem Herbstwetter viele Besucher den Weg des Apfels vom Baum bis in die Flasche auf der idyllischen Obstbaumwiese an der Erfurter Straße. Bereits wenige Tage zuvor hatten 20 Vorschulkinder des Sechtemer Familienzentrums "Wolfsburg" fleißig Äpfel und Birnen von den Streuobstwiesenbäumen gepflückt, die dann beim Fest ebenfalls zu einem ganz besonders aromatischen Saft gepresst wurden. Insgesamt 12 prall gefüllte Kisten kamen so zusammen. Jede Menge Spaß hatten die Pänz beim Schälwettbewerb, auf dem grünen Traktor, der als besonderes Kletterelement diente und natürlich genossen alle ein leckeres Stück Apfelkuchen.



