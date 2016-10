Ein Tag voller Freude mit den Pferden

Alfter-Oedekoven (fes). Einen Tag Freude schenken - diese wunderbare Tradition hält der Reit- und Fahrverein Alfter (RuF) seit mehr als 20 Jahren aufrecht und lud auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen "Erlebnistag für Kinder" ein. Zu Gast waren diesmal elf Jungen und Mädchen mit ihren Familien, die vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Bonn betreut werden und auf Pferden und Ponys und in zwei Kutschen eine Runde quer durch den Kottenforst drehen durften.

Die ältesten Kinder waren 15 Jahre alt, die Allerkleinsten hingegen noch so jung, dass sie unterwegs liegend auf dem Rücken eines Shetlandponys oder im Arm der auf dem Pony sitzenden Mutter schliefen. "Uns geht es gut und wir haben Freude an unseren Pferden", erklärte der 2. Vorsitzende des RuF Wolfgang Huppertz, "daher möchten wir einmal im Jahr anderen, denen es nicht so gut geht, Freude bereiten."

Im Wechsel lädt der Reitverein jedes Jahr im Herbst unterschiedliche Institutionen ein, die Kinder betreuen, die behindert sind oder an einer schweren Krankheit leiden. Ebenfalls willkommen sind deren Eltern und Geschwister. Nach dem Ausritt bei schönstem Herbstsonnenschein war aber noch lange nicht Schluss. Danach galt es wieder Gummibärtütchen im Strohhaufen zu finden und als Andenken durfte sich jedes Kind ein lackiertes Hufeisen mit nach Hause nehmen. Dazu gab es zur Stärkung Kaffee, Kakao, Kuchen und Grillwürstchen.

Und dann hatten die Mitglieder noch eine besondere Attraktion organisiert: Dirk Strunk und seine Tochter Alexa waren mit einem Rückepferd vor Ort.

Das kräftige Kaltblutpferd zieht normalerweise schwere Baumstämme aus Wäldern. Doch diesmal zog das Pferd die Kinder in einer großen mit Kissen ausgelegten Plastikbadewanne über das Reitgelände. "Diese außergewöhnliche Schlittenfahrt war eine große Gaudi", freute Wolfgang Huppertz, der allen Pferdefreunden dankte, die sich auch in diesem Jahr wieder ehrenamtlich für diesen tollen Tag eingesetzt und den Kindern und Eltern einen unvergesslichen Tag beschert hatten. Großen Dank sprach auch Brigitte Huke, Koordinatorin des Hospizdienstes, den Organisatoren aus: "Es ist unglaublich, wie liebevoll alles vorbereitet war. Sowohl die Kinder, als auch die Eltern hatten viel Spaß, sie wirkten entspannt und fröhlich."