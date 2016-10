Leseherbst begeistert junge Bücherwürmer

Alfter (fes). Anmeldekarte ausfüllen, Logbuch ausstellen lassen und das gewünschte Buch raussuchen ... 160 Kinder der Alfterer Anna-Grundschule und der Freien Christlichen Schule Bonn mit Sitz in Oedekoven machen es so und haben Spaß beim diesjährigen Leseherbst, der noch bis November in der Öffentlichen Bücherei St. Matthäus Alfter läuft. 250 Titel stehen zur Ausleihe bereit. Die gibt es natürlich nicht für lau. Daher freuen sich Büchereileiterin Franzis Steinhauer und ihre Stellvertreterin Elisabeth Blau-Arkenberg gemeinsam mit den Mädchen und Jungen, dass neben dem Förderverein "Buchstützen" auch die Städte- und Gemeindenstiftung der Kreissparkasse Köln 500 Euro für diese Aktion beisteuerte. Stiftungsreferentin Kirsten Felgner und Frank Hofbauer, Leiter der Alfterer KSK-Filiale, brachten ein rotes Sparschweinchen mit dem Geld vorbei.