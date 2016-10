Frauenpower auf zwei Rädern

Alfter-Oedekoven (fes). Auf eine nicht alltägliche Radtour begaben sich vor einigen Monaten vier "Sportfreundinnen aus Witterschlick", wie sie sich selber nennen: Hedi Lambertz, Margret Deubel, Andrea Kreuter und Bruni Thönniges schwangen sich auf ihre Drahtesel, um zum Feuerwehrfest ins niederösterreichische Meilersdorf zu radeln. Kürzlich empfing Bürgermeister Rolf Schumacher die vier Damen vor dem Rathaus, die freudig von ihrer Tour erzählten.

Darum ging es: Seit über vierzig Jahren pflegt die Witterschlicker Löschgruppe der Alfterer Feuerwehr freundschaftliche Kontakte zu ihren Kameraden in Meilersdorf in Niederösterreich. Kennengelernt hatte man sich seinerzeit bei einem Ausbildungscamp. Die Kontakte werden seitdem regelmäßig gepflegt, man besucht sich gegenseitig. Und so hatten die vier radbegeisterten Damen, die teilweise schon seit 15 Jahren gemeinsame Touren unternehmen, die fixe Idee zum diesjährigen Feuerwehrfest im Mai mit dem Drahtesel nach Meilersdorf zu fahren. "Eigentlich war es zunächst ein Jux, doch dann haben wir die Sache in die Tat umgesetzt." Ihre Männer sind übrigens alle ehrenamtlich bei der Witterschlicker Löschgruppe tätig.

Los ging es am 5. Mai von Witterschlick aus zunächst nach Boppard, der ersten Etappe. Sie betrug 98 Kilometer. 15 Tage war das sportliche Quartett unterwegs, im Schnitt fuhren sie 80 bis 90 Kilometer pro Tag, am 20. Mai gegen 14 Uhr erreichten sie zeitgleich mit den Kameraden der Witterschlicker Löschgruppe, die mit zwei Feuerwehrfahrzeugen hinterhergefahren waren, das Ziel. In Regensburg, Passau und Linz blieben sie länger, um sich die Sehenswürdigkeiten anzusehen.

Insgesamt war das radelnde Kleeblatt 1.101 Kilometer unterwegs. Vorab gebucht hatten sie nichts, sondern suchten sich abends spontan Unterkünfte vor Ort, genossen die Gastfreundschaft in so manchem Biergarten und trafen auch schon mal auf einen netten Herren, der ihnen bei einer Fahrradpanne half, erzählte Hedi Lambertz. Bis auf diese eine Panne lief auf der Hinfahrt alles reibungslos.

Mit dabei hatten sie nur das Nötigste, zwei Gepäcktaschen pro Person mussten ausreichen, die notwendige Verpflegung kauften sie unterwegs. Mit gut durchtrainierten Knochen und Muskeln feierten die vier Damen gemeinsam mit den Meilersdorfer und Witterschlicker Kameraden ein abwechslungsreiches Feuerwehrfest mit gutem Essen, Blasmusik und natürlich bester Laune.

Doch dann stand der Rückweg an und der war "richtig schlimm", wie Hedi Lambertz betonte. Der Grund: In die Heimat sollte es mit der Deutschen Bahn gehen. Mal waren die Züge überfüllt, dann kam es zu einer Verspätung, so dass die Reservierung für den Anschlusszug futsch war - und alles mit vier Fahrrädern. Am 23. Mai, ein Montag, wollten sie um 19.20 Uhr planmäßig am Bonner Hauptbahnhof ankommen. Schlussendlich erreichten die vier Radlerinnen die Station um 2.30 Uhr am Dienstag.

Bürgermeister Rolf Schumacher, selber leidenschaftlicher Radfahrer, sprach den vier sportlichen Damen großes Lob aus und unterstreich zugleich die völkerverbindende Freundschaft zwischen Meilersdorf und Witterschlick: "Menschen, die miteinander feiern, schließen keine Grenzen und schießen nicht aufeinander". Im kommenden Jahr wird Alfter-Ort sein 950-jähriges Bestehen feiern. Aus diesem Anlass werden auch die Meilersdorfer Kameraden wieder in die Gemeinde kommen - mit Blasmusik im Gepäck, freut sich der Bürgermeister.