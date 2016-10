Apfeltag des Vereins "Dressprümmche"

Alfter-Gielsdorf (fes). Nach zwei äußerst ertragreichen Jahren fiel die diesjährige Apfelsaison eher weniger gut aus, meinte Silke Stappen vom Verein für Streuobst "Dress-prümmche" (benannt nach einer alten heimischen Pflaumensorte), der dieses Jahr zum 5. Mal in Folge vor dem Gielsdorfer Dorfgemeinschaftshaus zum Apfeltag geladen hatte.

Wie in den Jahren zuvor war ein Team des genossenschaftlich organisierten Streuobstwiesen-Netzwerks Nordeifel (kurz: SoNNE) vor Ort. Privatleute konnten hier gegen einen Obolus ihre Äpfel, Quitten oder Birnen zu frischem Saft pressen lassen. Für Martin Holzportz von dem Netzwerk SoNNE ist es übrigens ein gutes Zeichen, dass die Apfel-Saison in diesem Jahr nicht so gut ausfiel: "Dadurch steigert sich die Wertigkeit der Apfelsorten von den Streuobstwiesen und die Natur kann sich auch einmal regenerieren."