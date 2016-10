Offener Bücherschrank kommt richtig gut an

Kommt gut an, der Offene Bücherschrank in Röttgen, bei dem sich Richard und Whitney (r.) sowie andere Röttgener gerne bedienen und ihren ausgelesenen Lesestoff auch dort hinbringen, damit andere Leseratten an ihnen Freude haben.

Röttgen (who). Ziel der Bürgerstiftung Bonn, der Gemeinschaftsstiftung vieler engagierter Bonner Bürger, ist, das Leben in Bonn noch reicher zu machen. Was lag also näher, dass der Bonner Autor Stefan Birkmann, der sich bereits seit dem letzten Jahr für den Offenen Bücherschrank in Röttgen einsetzte und dafür auch von Haus zu Haus ging, um Spenden zu sammeln, auch den Geschäftsführer der Bonner Bürgerstiftung, Jürgen Reske, im Rahmen seiner Akquise ansprach. Denn schließlich waren viele engagierte Röttgener für einen solchen Bücherschrank, so dass es schließlich eine gemeinschaftliche Leistung war, ihn aufzustellen.

Ende letzten Monats war es dann endlich soweit. Der letzte offene Bücherschrank war direkt vor dem Haus der Bonner Stiftungen, die 2001 unter dem Dach der Sparkasse KölnBonn errichtet wurde, im vergangenen Jahr aufgestellt worden. Bei der offiziellen Einweihung des mittlerweile 11. Offenen Bücherschranks in Bonn, der in Röttgen zentral auf dem Schlossplatz steht, reflektierte Stefan Birkmann auf seine ganz eigene Art die "Geschichte zum Röttgener Bücherschrank".

Mit dabei waren auch Architekt Hans-Jürgen Greve von Bokx-AG, dem Hauptproduzenten der Offenen Bücherschränke, der berichtete, dass es in Deutschland bereits rund 800 Bücherschränke gibt, von denen er und seine Firma insgesamt 300 aufgestellt haben. Neben dem Vorsitzenden der Bonner Bürgerstiftung, Werner Ballhausen, war auch die Ideengeberin Trixy Royeck zugegen, die die Ideel zum Offenen Bücherschrank während ihres Design-Studiums hatte und deren damalige Professoren seinerzeit nicht an diesen großen Erfolg glaubten.

Die anwesenden Bürger füllten den Schrank nach der offiziellen Übergabe sogleich mit der unterschiedlichsten Lektüre, die z.B. von Kinder- über Sachbücher bis hin zu Belletristik und Romanen reichte. Nun können alle Röttgener ihre beginnenden langen Winterabende mit toller Lektüre versüßen.

So auch z.B. Richard (38) und Whitney (26), die sich am Wochenende mit entsprechender Literatur versorgten. "Wir sind Neu-Röttgener und kennen die Offenen Bücherschränke nur aus großen Städten wie z.B. Hamburg. Dass hier auch in Röttgen ein solcher Schrank steht, finden wir cool", sagten beide und stöberten in den "gesammelten Werken", um das entsprechende für sich zu finden. Aber selbstverständlich versprachen sie, sich nicht nur zu bedienen, sondern auch für den von ihnen nicht mehr benötigten Lesestoff im Offenen Bücherschrank zu sorgen und ihn mit eigenen Büchern wieder aufzufüllen.