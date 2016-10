Ich geh mit meiner Laterne...

Röttgen/Ückesdorf (who). Am Dienstag, 8. November, ist es auch in Röttgen wieder so weit. Denn dann lädt der Festausschuss Bonn-Röttgen e.V. (FA) wieder zum großen traditionellen Sankt Martinszug durch den Ortsteil ein. Die Unterstützung der Feier des St. Martinsfests besteht durch den FA durch den Verkauf der Martinslose sowie der Ermittlung der Martinslos-Gewinner als auch in der Verteilung der Weckmänner an die Kindergartenkinder, die Kinder der Grundschulen sowie der Jüngeren des Gymnasiums.

Die Aufstellung erfolgt für alle Kinder und Begleiter auf dem Herzogsfreudenweg. Der anschließende Zugweg geht von dort über die Witterschlicker Allee, Am Schloßplatz, die Dorfstraße, den Kurfürstenplatz, die Heidegartenstraße die Blumenstraße und Venantiusstraße bis wieder hin zum Herzogsfreudenweg. Auf dessen großer Festwiese findet im Anschluss das Martinsfeuer statt. Nach dem Abbrennen des Feuers verteilt St. Martin die Weckmänner an die Kleinkinder. Die Kindergarten- und Schulkinder erhalten ihre Martinsbrote am anschließenden Tag in der Schule.

Die Martinslose, bei denen u.a. Gänse, Hähnchen und auch 10-Euro-Gutscheine verlost werden, können am Samstag, 5. November, vormittags vor Edeka Schwindt in Röttgen gekauft werden. Die Gewinnernummern werden am Tag nach dem Martinszug in den Geschäften ausgehängt sowie auf der Homepage des Festausschusses bekanntgegeben.

Der FA hofft auf eine rege Teilnahme und bittet alle Anwohner am Zugweg, ihre Häuser zu schmücken. Der Martinszug in Ückesdorf findet am Samstag, 12. November, mit Start am Spielplatz Magdalenenweg ab 17.30 Uhr statt. Der anschließende Zugweg verläuft von dort aus über die Henriettenstraße, Auf den Steinen, die Hubertusstraße, die Charles-Wimar-Straße, die Max-Ernst-Straß und Hermann-Schlösser-Straße bis zum Bolzplatz statt, der gleichzeitig das Ziel des Martinszuges darstellt. Veranstalter des extra für Ü-Dötzchen durchgeführten Martinszugs ist die Kindergarteninitiative Bonn-Ückesdorf e.V.