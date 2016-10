Baum-Pflanzaktion am Hardtberg-Wald

Hardtberg (who). "Dass Nachhaltigkeit für Sie kein Lippenbekenntnis ist, zeigen Sie bereits daran, dass sie BonnNatur-Strom-Kunden sind", sagte der Marketingleiter von SWB Energie und Wasser, Jürgen Winterwerp als er die rund 100 eingeladenen Gäste begrüßte, die teils mit ihrer ganzen Familie gekommen waren. Bereits zum vierten Mal hatte SWB Energie und Wasser zur Pflanzaktion eingeladen, die bereits zum zweiten Mal im Hardtbergwald stattfand.

Hintergrund ist, dass die BonnNatur-Strom-Kunden dadurch aktiv ein Zeichen für Nachhaltigkeit durch die Baumpflanzung setzen und mit ihrem Bezug von BonnNatur Strom, der zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen gewonnen wird, einen Beitrag zur CO2-Reduzierung setzen. Denn für die Entscheidung für den Ökostrom tragen sie unmittelbar zur Energiewende bei.

Insgesamt 200 rund 1,20 Meter große Bäumchen, sowohl Winterlinden als auch Feldahorn, die Baum des Jahres 2016 und 2015 sind, wurden auf der Pflanzfläche eingesetzt. Zur Pflanzaktion eingeladen hatten die SWB auch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) sowie David Baier vom Amt für Stadtgrün eingeladen. "Viele hatten noch nicht die Möglichkeit, einen Baum zu pflanzen", sagte der SDW-Bundesgeschäftsfüher Christoph Rullmann, "Das ist ein schönes Projekt. Wir freuen uns, dass wir dabei sind!"

"Die Energiewende ist in Bonn in vollem Gange und da machen wir heute ein paar weitere kleine Schritte", sagte Winterwerp. Denn mit einem sehr hohen Anteil von 61 Prozent an erneuerbaren Energien im Bonner Strom-Mix sowie dem Heizkraftwerk Nord als größtem Klimaschutzprojekt der Region sei Bonn auf einem guten Weg, meinte der SWB-Marketingleiter. David Baier erinnerte an die Funktion des Walds als Naherholungsgebiet, "Mit 30 Prozent der Stadtfläche ist das in Bonn eine ganz große Einheit", und dankte den SWB-NaturStrom-Kunden für deren Einsatz. Alsdann hieß es den Spaten gegriffen, das Bäumchen geschnappt, Wasser frei und ran ans zuvor von der Stadtförsterei ausgebohrten Pflanzlöchern. Unter den vielen Pflanzern war auch Familie Hofmann, deren zweieinhalbjähriger Sohn David beim Pflanzen und anschließenden Gießen kräftig mit Hand anlegen konnte. "Wir kommen bestimmt wieder, um nach ,unserem' Baum zu sehen, wie großer er schon geworden ist", sagte Vater Hofmann.

Neben der Pflanzaktion gab's für die kleinen Gäste in Begleitung von Waldpädagogen der "Soko Wald" in der näheren Umgebung viel Spannendes über Bäume, Holz und Umwelt zu erfahren. Und nach der Pflanzaktion konnten die blauen Wasserkannen mit nach Hause genommen werden, nachdem man sich gemeinsam am leckeren Buffet gestärkt hatte.