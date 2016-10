Der UN-Campus wächst

Bonn (we). Weitere 330 UN-Mitarbeiter werden Platz finden, wenn das neue Hochhaus 2020 fertig ist. Neben dem Wasserwerk, das mit Fertigstellung des neuen Hauses inklusive des Pumpwerks ebenfalls in den Besitz der UN übergehen wird, stehen die Bagger bereits bereit, um loszulegen.

Rita Schwarzeführ-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumwelt- und Bauministerium, sah bei einer Feierstunde im Wasserwerk zur Grundsteinlegung in dem Neubau den Beleg dafür, dass der Bund den Standort Bonn als UN-Standort stärken wolle. Die UN seien heute wichtiger denn je. Man brauche sie, um eine globale Klammer um die Nachhaltigkeitspolitik der Welt zu erhalten.

Die UN selbst haben in diesen Tagen einen schönen Erfolg zu feiern: Das Pariser Abkommen zum globalen Klima-Vertrag soll noch im November 2016 in Kraft treten. Für Stephan Steinlein, den Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, ist Bonn der Beleg für Nachhaltigkeit. Der lange bekomme mit dem neuen "kurzen Eugen" einen Bruder. 17 Stockwerke wird dieser haben. Petra Wesseler vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung sicherte ein Haus mit höchsten Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit und Energieoptimierung zu. Für Patricia Espinosa, die Exekutivsekretärin des UN-Klimaschutzsekretariats und quasi Mitglied des "UN-Kabinetts" ist der Bonner UN-Standort Beleg dafür, dass Deutschland die UNO mit großer Kraft unterstütze. Die UN sei das Korsett aller Staaten. Und Bonn der Standort für die Nachhaltigkeit. Ohne Nachhaltigkeit aber gehe nichts mehr."Es gibt keine Lösungen für die globalen Aufgaben ohne die UN", sagte sie.

Managen wird den Neubau die BIMA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben). Deren Vorstandssprecher, Jürgen Gehb, sah es als besondere Ehre für sein Haus, den Bau von Anfang an begleiten zu dürfen. Der geplante Erweiterungsbau wird erstellt nach Plänen des Architekten Stefan Lippert. 17 Ober- und 3 Untergeschosse wird er haben. Gebaut wird zwischen dem alten Plenarsaal und dem Wasserwerk. 72 Millionen Euro investiert der Bund in den Bau. 330 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen einziehen. Das von der UN genutzte Bonner Haus Carstanjen übrigens soll weiterhin der UN zur Verfügung stehen. Und: Zum Januar wird die UNIDO (UN industrial development) zudem ein Büro in Bonn eröffnen.