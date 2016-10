"Den Grundstein gelegt"

Beuel (hm). Nach der schrecklichen Gewalttat in Bad Godesberg, bei der im Mai ein junger Mensch getötet wurde und die die ganze Stadt tief getroffen hat, hat Oberbürgermeister Ashok Sridharan den Runden Tisch gegen Gewalt eingerichtet und beschlossen, ein gesamtstädtischen Gewaltpräventionskonzepts unter der Federführung des Amtes für Kinder, Jugend und Familie zu entwickeln.

Eine eingerichtete Arbeitsgruppe soll die Konzeptentwicklung begleiten. Es sollen Ursachen für die Gewalttat ergründet sowie Maßnahmen und Methoden gefunden werden, um Gewaltexzesse in der Zukunft zu verhindern. Dass eine schnell durchdachte Lösung nötig ist, zeigen die tödlichen Messerattacke in Bonn und die lebensgefährliche Schulhofschlägerei in Euskirchen.

Weit über 100 Teilnehmer, darunter Vertreter von Kindertagesstätten, aller Bonner Schulformen und Schulpflegschaften, Kirchen und Glaubensgemeinschaften, Justiz und Politik sowie Initiativen, die sich für Kinder, Jugendliche und Familien einsetzen und diese beraten, aber auch junge Menschen, um an der Entwicklung des Konzeptes mitzuwirken, waren zur Auftaktveranstaltung in die Aula der IGS Beuel gekommen.

In seiner Begrüßung dankte der OB den Anwesenden: "Ohne Sie bleibt die Entwicklung des Konzeptes Stückwerk. Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen werden maßgeblich dazu beitragen, ein Konzept zu entwickeln, das nachhaltig wirkt und von breiter Akzeptanz getragen wird. Nur gemeinsam können wir es schaffen, uns gegen Gewalt in unserer Stadt zu erheben".

Die Stadt muss in den Bonner Einrichtungen alles daran setzen, den jungen Menschen zu vermitteln, dass Gewalt kein Mittel zur Lösung von Konflikten sein darf und ihnen Alternativen aufzeigen. In den vergangenen Jahren wurde einiges versäumt. Bei der Auftaktveranstaltung war Professor Dr. Ulrich Wagner, Leiter der "Arbeitseinheit Sozialpsychologie' an der Philipps-Universität Marburg" als Experte zu Gast. Er informierte über verschiedene Aspekte von Gewalt und Präventionsmaßnahmen. Entwicklungen und Erklärungen zu gewaltbereitem Verhalten sowie Hinweise zu einer wirksamen Prävention waren neben einer Einführung in das Marburger Präventionskonzept "Einsicht" Schwerpunkte des Abends.

Dort arbeitet die Stadt seit drei Jahren mit der Universität zusammen am Projekt "Einsicht - Marburg gegen Gewalt". Viele Projekte, die bereits in der Stadt existieren, werden besser miteinander verknüpft. So gibt es Angebote für Gewaltopfer die zu mehr Zivilcourage aufruft. "Die Städte und Gemeinden tun viel, um gegen Gewalt vorzugehen. Häufig haben sie aber ein Problem, solche Maßnahmen aufeinander abzustimmen. Dann ist es so, dass Maßnahmen, die im Kindergarten eingesetzt werden, nicht mit dem übereinstimmen, was in der Schule geschieht", beschrieb Professor die Situation, die von Marburg aus auf jede Stadt zu transportieren ist. So sollen vielfach erfolgreich durchgeführte Maßnahmen der Gewaltprävention in Bonn vernetzt und durch eine gemeinsame Leitlinie eines gesamtstädtischen Konzeptes noch wirksamer werden.

Die Teilnehmenden hatten nicht nur Gelegenheit, Fragen zu stellen und miteinander ins Gespräch zu kommen, sondern konnten im Rahmen einer Kartenabfrage ihre Gedanken und Vorschläge einbringen. Der Leiter des Amtes für Kinder, Jugend und Familie, Udo Stein, freute sich über die vielen Anregungen. "Wir werden im weiteren Prozess zur Entwicklung eines gesamtstädtischen Gewaltpräventionskonzeptes gemeinsam mit den anwesenden Expertinnen und Experten über alle Vorschläge diskutieren. Heute ist ein Grundstein für eine konstruktive Zusammenarbeit gelegt worden, auf der wir aufbauen werden. Die Verhinderung von Jugendgewalt ist eine Querschnittsaufgabe, die kein Amt alleine bewältigen kann."