Gesund und lecker

Foto: who

Bonn (who). Dass viele Kinder der 3. Klasse der KGS Holzlar den Bonner Wochenmarkt und seine Eigenheiten von vorherigen Besuchen mit ihren Eltern kannten, war schnell klar. Denn ganz wie die "echten" Markthändler priesen sie lautstark ihre Produkte an und versuchten, sie an den Mann oder die Frau zu bringen.

Doch zu Beginn stand für alle ein gemeinsames Frühstück auf dem Programm. Eingeladen hatte die Deutsche Markgilde, die gemeinsam mit der Barmer GEK den Vormittag durchführte. Beim gemeinsamen Frühstück klärte Dirk S. Meyer, Gesundheitsberater bei der Barmer, die Grundschüler über ein gesundes Frühstück auf und gab lehrreiche Tipps für die Drittklässler. Er erklärte die Ernährungspyramide und erzählte, warum das Knäckebrot, bei dem das volle Korn verarbeitet wird, gesünder ist, dass Marmelade oftmals bis zur Hälfte aus Zucker besteht und das man zum Frühstück auch herzhafte Radieschen, Tomaten oder Paprika essen kann.

Nach der Stärkung konnten die 22 Grundschulkinder, die mit Klassenlehrerin Ulrike Büdenbender gekommen waren, den Wochenmarkt näher kennenlernen. Im Rotationsverfahren ging es an die Marktstände. Da wurde unter Anleitung der Markthändler gewogen, abgepackt, die Ware wie bei einem Marktschreier angepriesen, Saft gepresst, Obst und Gemüse kennengelernt und auch mal verkauft.

Bei Carmine Sicuro vom italienischen Stand Securimi, der z.B. über zwei Stunden Tour hinter sich hat, wenn er von Dülmen aus den Bonner Markt erreicht, durften die Kinder u.a. Milch für den Kaffee aufschäumen und auch schon mal vom italienischen Gebäck und den Waffeln naschen. Und am "Schwabenländle"-Stand von Ivonne Kaufmann erfuhren die Kinder, dass Maultaschen nichts mit einem Maul zu tun haben.

"Unsere Marktleute machen das mit den Kindern sehr gerne, erklären viel und lassen die Kinder viel machen", sagte Markmeisterin Inge Hankammer. Und an den kleinen "Köchen" der 3b hatten auch die Marktkunden ihren Spaß, die sonst vielleicht nicht bei ihnen gekauft hätten.