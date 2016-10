"The winner takes it all"

Beuel (we). Das neue Pantheon erlebte seine Feuertaufe. Eine Feier mit 500 Gästen für die Deutsche Sporthilfe. Die verabschiedete mit verdienten Sportlern wie Hammerwerferin Betty Heidler 25 Athleten, die nunmehr einen beruflichen Erfolg anstreben. Und kürte zum 38. Mal die Juniorsportler. Diesmal die des Jahrgangs 2016.

Zehn Nominierte waren dabei. Alle haben sich im Juniorenbereich bereits Meriten erworben. Gewonnen hat den 1. Platz die Bahnradfahrerin Pauline Grabosch. Sie platzierte sich vor dem Zehnkämpfer Niklas Kaul und dem Skispringer David Siegl. Weitere Preisträger gab es in den unterschiedlichsten Kategorien. Für die Geehrten ist die Platzvergabe das Sprungbrett für eine Förderung der Deutschen Sporthilfe. Der Kritik nach der letzten Olympia folgend, wird momentan deren Konzept überarbeitet. Ohne die finanzielle Unterstützung der Sporthilfe allerdings wird Spitzensport auch künftig wohl utopisch bleiben.

"Ich trainiere jeden Tag bis zu 180 Kilometer", sagt etwa Mountain-Biker Maximilian Brandl, einer der Nominierten. "Ich studiere noch nebenbei, aber der Erfolg stellt sich nur dann ein, wenn ich unter absoluten Profi-Bedingungen trainiere." Die Bäume wachsen sicher nicht in den Himmel für die Juniorsportler 2016. Aber es beeindruckt schon, mit welcher Freude und Hoffnung sie in die nächsten Wettkämpfe gehen. Für die meisten von ihnen steht in Kürze der Wechsel in den Seniorenbereich an. Wie von ihren Vorgängern, etwa Magdalena Neuner oder auch Michael Groß, werden wir von einigen von ihnen hören, wenn es wieder heißt: "Die Olympischen Spiele sind eröffnet."