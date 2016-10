Fachkongress zur Trialen Weiterbildung

Bonn (who). Zur Fachtagung, die zugleich Abschlusstagung des vom BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) Modellprojekts war, bei dem der Triale Bildungsgang an der Alanus Hochschule in Alfter konzipiert und erprobt wurde, hatte die Alanus Hochschule Ausbilder sowie Verantwortliche aus der betrieblichen und überbetrieblichen Ausbildung in den Universitätsclub Bonn eingeladen.

Rund 550.000 Euro hatte das BMBF als Anschubfinanzierung für das rd. viereinhalb Jahre dauernde Modellprojekt "Berufspädagoge@Kompetenzerweiterung" bereitgestellt. "Danach muss es sich jetzt von alleine tragen", sagte Wolfgang Bischoff, Referatsleiter Ordnung und Qualitätssicherung der beruflichen Bildung beim BMBF. Bei dem Projekt wurden neue Wege und Aufgaben in der Weiterbildung erprobt und gefestigt, denn bisher arbeiteten die beiden Bildungssysteme "Berufliche Bildung" und "Hochschule" weitestgehend getrennt voneinander.

Seit 2009 gibt es zwei aufeinander aufbauende Weiterbildungsberufe für erfahrende Berufsausbilder: den "Geprüften Aus- und Weiterbildungspädagogen" und den "Geprüften Berufspädagogen" der IHK. Seit Projektbeginn ist mit berufsbegleitenden Hochschul-Studiengang "Betriebliche Berufspädagogig/Erwachsenenbildung" an der Alanus Hochschule in Alfter sowie der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch-Gmünd nun auch eine akademische Stufe dazugekommen. Diese Studiengänge bauen auf den Weiterbildungsberufen auf und schließen mit dem Master- bzw. Bachelor-Grad ab.

Mit der Trialen Weiterbildung ist das System durchlässiger geworden. Denn die derzeit 16 Berufstätigen, die berufsbegleitend am pädagogischen Masterstudiengang mit dem Schwerpunkt "Betriebliche Berufspädagogik" teilnehmen, hatten zuvor nicht die geforderten Voraussetzungen zur Zulassung eines akademischen Studiums. Mit dem Projekt wurden neue Wege gefunden, die das nachhaltig ändern, so dass die derzeitigen Teilnehmer ihren Abschluss als Master of Education erhalten.

Voraussetzung für die Teilnahme ist "nur" eine duale Ausbildung, mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Ausbilder sowie ein Abschluss als "Geprüfter Aus- und Weiterbildungspädagoge" oder eine vergleichbare pädagogische Ausbildung. "Kernidee ist, die Kompetenzen, Qualifikationen und berufliche Erfahrungen des staatlich anerkannten ,Aus- und Weiterbildungspädagogen' durch das Zusammenwirken der drei Lernorte Betrieb, Bildungsträger und Hochschule miteinander zu verbinden", erläuterte Koordinator Bruno Reibstein, der Entwickler und Initiator der Projektidee der Trialen Weiterbildung ist.

"Mit dem Projekt haben wir den Nachweis der Machbarkeit und Studierfähigkeit der Teilnehmer erbracht", sagte der Projektleiter Prof. Michael Brater. Denn die drei Lernorte bringen ihr spezifisches Know-how in einem Bildungsgang zusammen und ermöglichen dadurch die Durchlässigkeit von beruflicher und hochschulischer Bildung. Bei dem Projekt waren zahlreiche Partner mit eingebunden. Darüber hinaus berichteten Absolventen des Studiengangs bei der Fachtagung über ihre Erfahrungen als berufsbegleitende Studierende.