Premiere beim Patronatsfest

Bonn (who). Zu den Klängen der Bonnhymne "Urbs Bonnensis" zogen die Mitglieder des Rats und der Stadtspitze, allen voran Msgr. Wilfried Schumacher und Oberbürgermeister Ashok Sridharan, gemeinsam zur Festmesse in das Bonner Münster ein. Höhepunkt dieser Messe und des zehntägigen Fests zu Ehren der Bonner Stadtpatrone Cassius und Florentius war die Entzündung der Bittkerze des Stadtrats, die Ashok Sridharan erstmalig in seiner Eigenschaft als Oberbürgermeister entfachte.

Das Kerzenopfer ist bereits aus dem Mittelalter überliefert. Ein Protokoll des Cassius-Stifts von 1595 spricht von sechs Wachskerzen, die der Magistrat der Stadt gestiftet hat. Die heutige Kerze trägt die Aufschrift "Cassi, Florenti orta pro nobis - Der Rat der Stadt Bonn". In der Mitte ist ein Schwert abgebildet, das auf das Martyrium der Stadtpatrone hinweist. Die Stadtpatrone Cassius und Florentius werden seit 1.300 Jahren an diesem Ort für ihren Mut und unbeirrbaren Glauben verehrt.

Passend zum diesjährigen Motto des Stadtpatronefestes "Sie für uns - Wir für sie" stellt der Stadtdechant in seiner Predigt die Armut in Bonn ins Zentrum. "Über 11.000 Kinder leben in Armut", erklärte Msgr. Schumacher mit Blick auf Bonn. Das seien weit mehr als der Bundesdurchschnitt und der NRW-Durchschnitt. "Deshalb werbe ich für die ,Freundschaft mit den Armen'", so der Stadtdechant. Deshalb dürfe man den "Schrei der Armen" dieser Stadt nicht ignorieren. "Sie haben keine Lobby, sie starten kein Bürgerbegehren, sie machen sich nicht in der Öffentlichkeit bemerkbar", so Schumacher weiter, der darlegte, dass jeder Euro, der in die Armen und hier besonders in die Kinder und Jugendliche investiert wird, eine nachhaltige Investition sei. "Unsere Stadt schmückt sich mit vielen Titeln... Wie wäre es mit ,Bonn - die Stadt mit einer klaren Option für die Armen?'", brachte der Stadtdechant es auf den Punkt.

Am gleichen Tag fand auch das Marterfest in Endenich statt. Der Überlieferung nach sollen Cassius und Florentius oberhalb von Endenich, am Standort der heutigen Marterkapelle, hingerichtet worden seien. Den feierlichen Gottesdienst in St. Maria Magdalena hielten Dechant Alfons Adelkamp und Kreisjugendseelsorger Thomas Taxacher. In einer Prozession zog man gemeinsam von dort zur Marterkapelle zur Andacht und Vesper. Nach der feierlichen Abendandacht zog man mit Fackeln und Kerzen in Prozession wieder zur Pfarrkirche.

An Dienstag, 19. Oktober, wurde das Stadtpatronefest mit der Schließung der Märtyrergruft beendet. Nach dem Festgottesdienst wurden die Reliquiare ein letztes Mal durch das Münster getragen und anschließend der Schrein durch Msgr. Wilfried Schumacher verschlossen. Der Schrein bleibt von nun an für längere Zeit ungeöffnet. Denn im Sommer 2017 beginnt die notwendige, umfangreiche Generalsanierung des Bonner Münsters, mit der eine mindestens zweijährige Schließung der Münster-Basilika einhergeht.