So wird die Region fahrradfreundlich

Bonn (red). Mit einer Demonstration am Trajetknoten machte der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club Bonn/Rhein-Sieg (ADFC) deutlich, wie sehr die verkehrspolitische Situation die Belange des Autoverkehrs über die der anderen Verkehrsteilnehmer stallt. Gerade der Trajektknoten ist für den ADFC dafür ein Symbol. Um einen Linksabbieger zur Rheinaue zu schaffen, wurde die U-Bahn verlängert und der überdimensionierte Kreisverkehr gebaut. Kosten: insgesamt über 18 Millionen Euro. "Zur Verbesserung des Autoverkehrs werden alle technischen und finanziellen Hürden gemeistert, der Radverkehr muss sich mit den Resten begnügen", so Quaedvlieg.

Doch was muss passieren, was können Politik und Verwaltung tun, um den Radverkehr endlich so zu fördern, dass mehr Menschen umsteigen? "Der ADFC Bonn/Rhein-Sieg hat in über einem Jahr ein Verkehrspolitisches Programm für die Region entwickelt, das Politik und Verwaltung zeigt, wie wir die Region bis 2025 fahrradfreundlich gestalten können", so Werner Böttcher, verkehrspolitischer Sprecher des ADFC. "Berufspendler auf dem Rad wollen auch Grüne Wellen, kreuzungsfreie schnelle Pendlerrouten, Parkhäuser, Winterdienst und Umleitungen im Fall von Bauarbeiten", so Böttcher. "Warum ist das für Autofahrer selbstverständlich, nicht aber für den Radverkehr?"

Oder Wegweisung: Obwohl moderne Autos heute über Navis verfügen, sind selbstverständlich Nah- und Fernziele ausgeschildert. "Warum aber sind selbst wichtige Ziele wie das Rathaus, der Hauptbahnhof, das Beethovenhaus nicht für Radfahrer ausgeschildert? Radtouristen sind in Bonn und in allen Kommunen der Region sich selbst überlassen", so Böttcher.

In dem 16-seitigen Programm schlägt der ADFC zahlreiche allgemeine und konkrete Schritte vor, um den Radverkehr zu fördern. So setzt sich der ADFC für kreuzungsfreie Radschnellwege, ein schnelles Fahrradstraßennetz, Vorfahrtsregelungen auch für den Radverkehr und ein flächendeckendes Netz von Nebenrouten ein. Dabei müsse die Region vor allem die Vororte Bonns mit den Arbeitsplatzschwerpunkten in der Bundesstadt viel besser verbinden. "Die meisten Berufspendler, die mit dem Auto nach Bonn fahren, kommen aus Alfter, Bornheim, Wachtberg, Bad Honnef, Königswinter und Sankt Augustin. Diese Kommunen liegen alle in Fahrradnähe zu Bonn. Dass trotzdem die meisten mit dem Auto kommen, zeigt deutlich, dass die Potentiale des Radverkehrs nicht mal annähernd ausgeschöpft werden", kritisiert Böttcher.

Und dass die geplante Pendlerroute von Bornheim über Alfter nach Bonn möglicherweise am Geld scheitert, wertet der ADFC deshalb als Skandal. Gleiches gilt für die Radschnellstrecke von Troisdorf über Siegburg und Sankt Augustin nach Bonn. "Diese Strecke scheitert derzeit am mangelnden politischen Willen, obwohl sie Tausende von Autofahrern aufs Rad bringen könnte", kritisiert ADFC-Vorsitzende Quaedvlieg. Hier müsse ein Umdenken einsetzen.

In dem Programm gibt der ADFC zahlreiche Hinweise und Tipps zur Fahrradförderung, macht konkrete Vorschläge zu den Themen Infrastruktur, Verkehrssicherheit, Fahrradparken, Fahrradmitnahme in Bussen und Bahnen und zur Öffentlichkeitsarbeit fürs Rad.

Das Programm ist im ADFC-RadHaus in der Breite Straße 71 in der Bonner Altstadt erhältlich. Als Download steht das Programm auf der Homepage des ADFC zur Verfügung: www.adfc-bonn.de.