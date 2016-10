FC Hürth ohne echte Chance

Region (sae). Während das Spitzenduo VfL Alfter und FC Wegberg-Beeck am vergangenen Spieltag nichts anbrennen ließ, kassierte der Tabellendritte Borussia Freialdenhoven in Hahn eine deftige 0:6 Pleite.

VfL Alfter - FC Hürth 4:2: Per Doppelschlag von Burim Mehmeti und Kubilay Civgin setzte Spitzenreiter Alfter bereits nach 20 Minuten ein erstes Ausrufezeichen. Zwar konnte Hürth vor der Pause durch Serkan Okutan auf 2:1 verkürzen, nach dem Seitenwechsel ließ Alfters Torjäger Bayram Ilk mit dem 3:1 (49.) und 4:1 (58.) keinen Zweifel daran, wer Herr im Haus ist. So blieb Okutans Treffer zum 4:2 lediglich Ergebniskosmetik. "Wir haben verdient gewonnen, weil wir 70 Minuten Vorteile hatten. In einigen Situationen waren wir aber zu unkonzentriert und haben die nötige Konsequenz vermissen lassen" lautetet VfL-Trainer Jürgen Kohlers Fazit. "Wir waren nicht schlechter als Alfter, aber uns fehlte einfach die Effektivität" meinte dagegen Hürths Coach Oliver Heitmann. Alfter tritt Sonntag um 15 Uhr zum Derby beim VfL Rheinbach an, Hürth empfängt zur gleichen Zeit die Spielvereinigung Wesseling-Urfeld.

TSC Euskirchen - VfL Rheinbach 3:1: Boris Schirmer brachte in der 6. Minute den bislang noch sieglosen Aufsteiger aus Rheinbach mit 1:0 in Front, die Freude der Glasstädter sollte aber nur kurz währen, denn bereits drei Minuten später glich Euskirchens Jean-Pierre Schilling zum 1:1 aus. Schilling war es auch, der noch vor der Pause für die 2:1 Führung des ETSC sorgte. Zu Beginn der zweiten Hälfte erzielte Sascha Engel das 3:1, bei dem es auch bleiben sollte. "Wir machen nach wie vor zu viele einfache Fehler, die sofort bestraft werden. Das ist bitter, denn wir haben erneut viel investiert", ärgerte sich VfL-Coach Alex Mehl. Sonntag läuft der ETSC ab 15 Uhr bei Blau-Weiß Friesdorf im Sportpark Pennenfeld auf, Rheinbach erwartet zu dieser Zeit Spitzenreiter Alfter.

FC Hennef - SV Bergisch Gladbach 1:0: Fabian Montabell erzielte bereits in der 4. Minute für Hennef den Treffer des Tages, der dem FCH gleichzeitig den ersten Saisonsieg sicherte. Dabei musste die Truppe von Trainer Marco Bäumer ab der 32. Minute mit zehn Mann auskommen, nachdem Rene Dabers von Schiedsrichter Kevin Mießeler nach einem Foul von hinten mit glatt Rot vom Platz gestellt wurde. Sonntag tritt Hennef beim Siegburger SV (15:15 Uhr) an, Bergisch Gladbach hat ab 15 Uhr im Spiel gegen Hilal-Maroc Bergheim Heimrecht,

Spvg. Wesseling-Urfeld - Germania Windeck 2:1: Weiter aufwärts in der Tabelle ging es für Wesseling nach dem 2:1 Erfolg über Windeck. Nachdem Onur Dogan die Farkas-Elf in der 24. Minute in Führung brachte, deutete mit Burak Gencals Ausgleichstreffer in der 85. Minute vieles auf eine Punkteteilung hin. Eine Minute vor dem Abpfiff sicherte Deniz Millitürk aber mit dem 2:1 der Spielvereinigung drei weiter Punkte. Während Windeck Sonntag ab 15 Uhr vor eigenem Publikum gegen den FC Inde Hahn antritt, reist Wesseling zum FC Hürth.

Hilal-Maroc Bergheim - FC Wegberg-Beeck 0:2: Nichts zu gewinnen gab es für Bergheim im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten aus Wegberg, der bereits nach einer Viertelstunde seine beiden Siegtreffer erzielt hatte. Hilal reist Sonntag nach Bergisch Gladbach, Wegberg-Beeck empfängt den TV Herkenrath.

TV Herkenrath - FC Blau-Weiß Friesdorf 2:3: Zwei Tore von Suheyel Najar und ein weiteres Tor von Metin Kizil bescherten Friesdorf den vierten Saisonsieg. Herkenraths Treffer von Fabian Heinen und Yoschua Grazina waren zu wenig, um Friesdorf die Punkte streitig zu machen."Diesmal hatten wir das Glück auf unserer Seite. Ein Unentschieden wäre durchaus leistungsgerecht gewesen", gab Friesdorfs Trainer Giuseppe Brunetto zu. Herkenrath spielt Sonntag in Wegberg-Beeck, Friesdorf erwartet um 15 Uhr im Sportpark Pennenfeld den TSC Euskirchen.

Viktoria Arnoldsweiler - Siegburger SV 0:2: Dank Denis Radermacher und Manuel Kabambi trat Aufsteiger Siegburg mit einem 2:0 Auswärtserfolg die Heimreise aus Arnoldsweiler an. Die Viktoria Arnoldsweiler spielt Sonntag in Freialdenhoven, Siegburg hat ab 15:15 Uhr gegen den FC Hennef Heimvorteil.

FC Inde Hahn - Borussia Freialdenhoven 6:0: Mit dem 6:0 über die Borussia feierten die Aachener den höchsten Tagessieg. Für Hahn geht es Sonntag nach Windeck, Freialdenhoven tritt auf eigenem Geläuf gegen Arnoldsweiler an.