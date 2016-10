Trommeln auch mit Handicap

Pützchen (hm). Volker Schramm, stellv. Mitglied des Vorstandes der Sparkasse KölnBonn, ließ es sich nicht nehmen aktiv mit der Trommelgruppe des Therapiezentrums "auf die Pauke zu hauen." Zuvor hatte er allerdings eine Zuwendung in Höhe von 4.200 Euro an die Leiterin der Einrichtung, Sabine Rickes, überbracht, was den Trommlern ein extra lauter Trommelwirbel wert war.

Die Sparkasse KölnBonn ist dem Therapiezentrum Bonn und den dort lebenden Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen seit vielen Jahren verbunden. In 2015 und in diesem Jahr ermöglichte es die Sparkasse KölnBonn der Trommelgruppe, unter der Leitung des Musiktherapeuten Peter Wendland, an Workshops teil zunehmen.

Trommeln macht Spaß und locker. Mit Begeisterung sind die Teilnehmer des Angebots über das Trommeln dabei. Gerade bei den Menschen mit einer Spastik führt das rhythmische Trommeln zu einer Entkrampfung und Lockerung der Muskeln. Aus der Lockerheit sind dann Bewegungsabläufe möglich, die ihnen sonst sehr schwer fallen.

Neben der Trommlergruppe und einem Hauschor hatte TZ mit der Musik AG, "All inclusive", unter der Leitung von Wolfgang Huwer, zuletzt bei Kinder- und Waisentag bei "Pützchens Markt" einen beachtenswerten Auftritt im Bayernzelt. Zu hören sind die Musikantenwieder im Advent, wenn sie zum traditionellen Weihnachtskonzert in die benachbarte Gesamtschule einladen.