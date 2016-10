Siege im Doppelpack

Bonn (hm). Der Ramersdorfer Rennkanute Max Rendschmidt wurde nach 2015 zum zweiten Mal von den Lesern des Bonner General Anzeigers zum Bonner Sportler des Jahres 2016 gewählt.

Die Wahl erfolgte eindeutig, sowohl von der Jury als auch von der GA Leserschaft. Gekürt wurde der Doppelolympiasieger von Rio vor 200 geladenen Gästen in der Meys-Fabrik in Hennef.

Als Zweiter setzte sich Judoka-Weltmeister Falk Petersilka vor der Läuferin und Olympiahalbfinalistin über 1.500 m, Konstanze Klosterhalfen, durch. Zwölf regionale Sportler, die jeweiligen Monatssieger, hatten sich für die Jahreswahl qualifiziert aber in einem Olympiajahr kaum Chancen auf die Jahreswertung, schon gar nicht wenn ein Olympiasieger unter den Kandidaten ist, der bei der Monatswahl im September mit über 75 % der Stimmen Zeichen setzte.

Wenn dieser dann im Wahljahr, wie der Ramersdorfer Goldhamster, sogar alles abräumt was an Siegen möglich ist und das sogar doppelt, dürfte bei den Nominierten nur der olympische Gedanke im Vordergrund gestanden haben.

Vierter bei der Wahl wurde der Bonner Tänzer und Weltmeister Paul Lorenz, Fünfter der Rheinbacher Handballspieler René Lönenbach. Florian Pohlmann, Hockeyspieler vom Bonner THV, belegte Platz Sechs.

Zweimal wurde der Bonner Goldjunge mit seinem Partner, Marcus Groß, Europameister über die 500m und 1.000m Strecke im K2, zum zweiten Mal wurde er mit ihm Weltmeister. Bei Olympia in Rio gewann das Duo ebenfalls im K2 über 1.000 m und Rendschmidt führte den "Deutschland-Vierer" als Schlagmann über die 1.000 m Distanz zu einer weiteren Goldmedaille. Zurück aus Rio wurde er drei Mal Deutscher Meister und paddelte noch zu zwei weiteren Medaillen.

Aber auch neben gewonnen Wettkämpfen macht der Angehörige der Bundespolizei nach dem Motto "Nimm Zwei" alles doppelt. Ob Nutella beim Frühstück, Kohlehydrate in Form von Pasta, Burger in allen Variationen oder am letzten Wochenende, als er bei der Kirmes in Ramersdorf im Spiel seiner Junggesellen gegen die Karnevalisten beim Stand von 7:7 eingewechselt wurde, mit einem Doppelpack das 9:7 sicherte und die verdutzen Jecken zum Duschen schickte.

Bodenständigkeit und Nationalbewusstsein zeichnet den 22-jährigen aus, der in der Uniform der Bundespolizei, direkt von der Schulbank, aus Berlin zur Ehrung einflog, gemeinsam mit den Sportlern, der GA Sportfamilie und seinem Fanclub aus Ramersdorf die Gala genoss und bei der Ramersdorfer Kirmes an zwei Tagen mit an packte.

Michael Scharf, Vorsitzender des Stadtsportbundes Bonn, der mit Fußball-Weltmeister Wolfgang Overath, Olympiasiegerin Ulrike Nasse-Meyfarth, Kreissportbund-Präsident Wolfgang Müller und GA Sportchef Berthold Mertes in der Fachjury saß, sah den Spitzensport und die Vielfalt der Randsportarten in der Bonner Region bestens repräsentiert.

Die Wahl zum Bonner Sport-Champion ist für Rendschmidt neben dem Empfang beim Bundespräsidenten, anlässlich der Rückkehr aus Rio, der Ehrung zum Polizeisportler des Jahres, Empfängen und Ehrungen in Duisburg, Essen und am Standort der Bundespolizei in Kienbaum/Brandenburg eine weitere Anerkennung für seine Leistungen. Sie honorieren den enormen Trainingsaufwand und die Strapazen bei Anreisen zu Trainingslagern und Wettkämpfen auf dem Globus. Schön, dass er in TV-Interviews immer wieder seine Heimat grüßte und somit Bonn-Ramersdorf weltbekannt machte.

Zurückhaltender ist dagegen die Anerkennung seiner Leistungen in seiner Heimatstadt Bonn. Bis auf eine schriftliche Gratulation halten sich Verwaltung und Politik zurück. Vielleicht brauchen sie in Sachen Lob und Anerkennung die noch reichlich vorhandene "Luft nach oben", denn die Frage bei der Sportlerwahl, ob er denn jetzt aufhöre, nachdem er mit 22 Jahren ja alles erreicht hätte, verneinte er vehement.

Stattdessen gab er dem applaudierenden Publikum bekannt, dass er im Januar mit der Vorbereitung auf die kommenden Welt- und Europameisterschaften sowie Olympia 2020 in Tokio beginnt. Dies wird die Konkurrenz nicht gerne hören aber der Bonner Sportpolitik, dem Stadtrat und der Verwaltung Zeit für Überlegungen geben mit welchen Möglichkeiten Max Rendschmidt zeitnah für seine Höchstleistungen zu ehren ist.