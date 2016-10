Bad Godesberg/Beuel (as). Der Bonner Stadtteil Beuel ist schon lange als der Bonner Ortsteil mit den jeckesten Damenkomitee's bekannt, die vor allem am Weiberfastnachtstag zu Hochform auflaufen. Bereichert wird die Bonner Damenkomitee-Landschaft ab sofort durch das 19. Damenkomitee "Närrische Schifferinnen", erzählt freudestrahlend Zeyna Saba - sie führt das jecke Grüppchen an - und die neue Präsidentin berichtet "nach der abgelaufenen Session ist vor der neuen Session haben wir neun karnevals- begeisterte und -erfahrende Damen gesagt und verabreden uns nach der Session 2015/ 2016, weil wir eine Aufgabe in der Beueler Weiberfastnacht suchen, um so die Traditionsveranstaltung zu unterstützen und mitzuhelfen, dieses Brauchtum auch an die nächste Generation weiterzureichen". Die neun Damen gründeten am 26. April das Damenkomitee "Närrische Schifferinnen" und stellten es jetzt in den Räumen der Hochkreuz-Augenklinik über den Dächern des Bad Godesberger Ortsteils Hochkreuz vor. Die Beueler Obermöhn Ina Harder freute sich genau wie zahlreiche weitere Karnevalisten, die ihre tatkräftige Unterstützung Zeyna Saba und Doris Schumann zusagten. Unter dem Dach des traditionsreichen Beueler Schiffervereins 1862 fanden die Damen mit ihrem jecken Ansinnen einen sicheren Heimathafen. "Sind es doch nicht nur Schiffer und Fischer gewesen, die den Grundstock des Schiffer-Verein bilden. Nein, auch das Wäschereigewerbe gehört mit zur Basis des Vereins. Wir sind stolz darauf, im ältesten, mitglieds- stärksten Beueler Traditonsverein eine solide Crew gefunden zu haben, um auf diesem soliden Fundament mitzuhelfen, die Beueler Weiberfastnacht noch attraktiver zu gestalten", so die frisch gekürte Präsidentin des Komitees Zeyna Saba und spricht Käpt'n Reiner Burgunder und seinem Stellvertreter Claus Werner Müller einen besonderen Dank aus, weil beide die Aufnahme in den Schiffer-Verein zielorientiert gefördert haben. Der neuen Präsidentin steht nun Doris Schumann, ehemalige Leiterin des sehr erfolgreichen Kinder-Corps der Beueler Stadtsoldaten "Rot-Blau" 1936 zur Seite. Weitere

sieben Damen, viele davon auch bisher sehr aktiv und erfahren in der Beueler Weiberfastnacht, ergänzen die Gruppe, beschafften sich schon passende Uniformmützen mit passendem Schiffer-Symbol.

Beim Empfang zur Vorstellung des neuen Damenkomitees waren viele Vertreter aus Beueler und Bonner Vereinen, der Wirtschaft, des Handwerks, des Handels, des öffentlichen Lebens vertreten, unter anderem auch der designierte Bonner Karnevalsprinz Mirko Feld.

Jetzt freuen sich die "Närrischen Schifferinnen", am Vorstellabend der neuen Wäscherprinzessin im Beueler Rathaus mit dabei zu sein und bei der Proklamation der Wäscherprinzessin im Beueler Brückenforum.

"Vielleicht gelingt es uns bis dahin, auch einen eigenen Programmpunkt auf die Beine zu stellen. Wir arbeiten daran und werden versuchen, aktuelle Themen karnevalistisch zu verpacken" verriet Zeyna Saba. Eine Selbstverständlichkeit ist es für das Damenkomitee auf jeden Fall, zusammen mit dem Schiffer-Verein am Weiberfastnachtszug teilzunehmen.

Als Kennzeichen und Abzeichen wurde von den Mitgliedern des Damenkomitee ein Schiffsruder, das das mit Volldampf vor dem Wind segelnde Schiff mit dem Beueler Wappen stets "auf Kurs" hält, gewählt.

Vornehm in Schwarz kommen die Damen mit einem etwas kürzeren Gehrock daher, der sehr an die früher zur See fahrenden Offiziere erinnert. Aufgelockert wird dieses Schwarz durch erkennbare Nähte in den Beueler Stadtfarben "Blau" und "Gelb".

Ein Schiffchen als Kopfbedeckung, gleichfalls in den Beueler Farben und dem Steuer-rad mit dem Schriftzug "Närrische Schifferinnen" komplettiert das Outfit. Sollten es die Unbilden der Umwelt erfordern, so wehrt ein gelber "Friesennerz" alle Anfeindungen ab, scherzen die Mitglieder schon, bevor die ersten Termine anstehen.

Neumitglieder willkommen!

Wer Interesse hat, das neue Damenkomitee mit zu gestalten, kann sich gerne bei Doris Schumann unter der Bonner Telefonnummer 0228 / 460175 informieren. Allen "Närrischen Schifferinnen" ist eins gemein: "Wir lieben den Karneval, pflegen das Gemeinschaftsleben und wollen alle notwendigen Entscheidungen gemeinschaftlich treffen."