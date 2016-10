Die Kirmes lebt, der Paias brennt

Ramersdorf (hm). Reich an Höhepunkten war die 2. Auflage der Schürreskarre -Kirmes im mittlerweile weltbekannten Ennertort. Der im letzten Jahr gegründete Schürreskarre-Club aus Bürgerverein, Damenkomitee Grün Weiß, den Showtänzerinnen Dilledöppchen, den Junggesellen Mythos, der KG Ramersdorfer Junge und dem Verein der ehemaligen Maikönige hatte richtig was auf die Beine gestellt. Tradition Pur!

Dauert, wenn sie überhaupt noch stattfindet, eine Dorfkirmes meist nur ein knappes Wochenende, so wird die St. Gallus Kirmes, der Pfarrgemeinde gehören Ramersdorf und Küdinghoven an, in Ramnersdorf eine ganze Woche lang gefeiert.

Der Paias wurde festlich auf der Kommende getauft. Die Küche blieb teilweise kalt, denn in der Heimat des Doppelolympiasiegers Max Rendschmidt gibt es traditionell Reibkuchen in Schroths Garten sowie Eintopf auf der Straße und alles "To GO".

Als vor zwei Jahren nur drei Ramersdorfer bei der Kranzniederlegung am Heiligenhäuschen teilnahmen, schien die Kirmes gestorben, so wie es jetzt in Küdinghoven der Fall ist, wo noch nicht mal mehr eine Bierbude aufgebaut wird.

Dank des Engagements von Karl Heinz Richarz, Wilfried Mermagen, Sabine Gerwing und Thomas Raderschall ist die Kirmes im Dorf "An der Löng" und unter der Eierkrone wieder angesagt, mit allem was dazu gehört.

Traditionell spielten die Junggesellen und die Karnevalisten den "Schürres.Cup" aus. Die Jungs siegten 9:7 und hatten mit ihrem Goldjungen den Matchwinner im Team. Mit zwei Toren schoss Max Rendschnmidt die Karnevalisten unter die Dusche.

Eröffnet wurde das Kirmesspektakel mit Böllerschüssen der 1. Bonner Böllerschützen, der Bonner Nachwächter schaute mit seiner Magd vorbei, beim Dämmerschoppen saßen die Bürger so lange zusammen bis einige den Sonnenaufgang sahen. Mit klingendem Spiel zog das Tambour Corps GW Oberkassel mit Fahnen und den Ramersdorfer Kirchgängern nach der Messe in St. Gallus durch Küdinghoven und Ramersdorf. Zur Kranzniederlegung wurde vor Publikum die Fahne geschwenkt.

Beim musikalischen Frühschoppen und Kaiserwetter wurde der Akku wieder auf Betriebstemperatur gebracht und beim Hahneköppen siegte Karl-Hein Richarz.

Beim traditionellen Schürreskarre-Rennen waren die vielen Zuschauer Zeuge, dass Olympiasieger auch schlagbar sind. Auf der Lindenstraße ging der frisch gekürte Bonner Sportler des Jahres mit "Hahne-König" Karl-Heinz Richarz an den Start. Die Gegner: Paul Wenzke mit Tim Dietzler und dem Christoph Pannes und Alex Contzen. Mit Psycho-Tricks wurde versucht den Goldbären in die Falle zu locken. Immer dabei sein kleiner Bruder Tim, der spätere Sieger. Kosteten Rendschmidt schon mal Algen den Sieg im Wasser so war es diesmal ein platter Reifen, der kurz vor dem Start realisiert wurde. Dennoch reichte es mit dem bekannten Turbo Spurt noch zu Silber.

Der Paias wurde verurteilt und zur Verbrennung war sogar Bezirksbürgermeister Guido Déus vor Ort. Auf ein Neues in 2017, denn die Kirmes bleibt im Dorf.