Fabian Schiller: Pokale statt Pokémon

Troisdorf (uzk). Auf seiner Webseite läuft der Countdown zum letzten der sechs Rennen in der Renault Sport Trophy und Zeilen wie "Mit Gigaspeed durch die Grüne Hölle", "Fabian gewinnt das Sechs-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring" verkünden seine Erfolge. Sein letztes der diesjährigen Rennwochenenden ist vom 21.-23. Oktober im portugiesischen Estoril. Ein Termin, dem er absolut gelassen entgegensehen kann. Schon nach dem fünften Rennwochenende stand fest, mit 153 Punkten ist er uneinholbar. Ein Überflieger. Während andere in seinem Alter Pokémons sammeln, kassiert er Pokale. Die Bodenhaftung hat er dabei nicht verloren. Fabian Schiller ist ein sehr sympathischer junger Mann, selbstbewusst, freundlich und fröhlich.

"Der hat Benzin im Blut", wirklich nicht sehr originell aber bei Fabian Schiller kann man zu keiner anderen Erkenntnis kommen. Die Familiengeschichte erklärt es. Sein Vater hat an zahlreichen Motorrad- und Autorennen sehr erfolgreich teilgenommen und leitet sein eigenes Rennteam. Die Eltern haben sich an der Rennstrecke kennengelernt. Für Fabian, Jahrgang 1997, hat also das Leben rund um die schnellen Motoren schon sehr früh begonnen. Sein erstes Rennfahrzeug war ein Bambini-Kart, sein erster Formel Sieg 2013 auf dem Lausitzring. Seinen Führerschein hat er wie jeder andere mit 18 gemacht. Wer weiß, welche Anekdoten der Fahrlehrer von der ersten Fahrstunde erzählen kann?

Eine unglaubliche Rennsaison

Mit einem kräftigen "Wow" oder wie der Rheinländer sagen würde "Ich jlöv et net" lässt sich das Jahr 2016 beschreiben. Nach einem Casting wurde er in das "Marc VDS Racing"-Team des belgischen Bier-Milliardärs Marc van der Straten aufgenommen. Im Renault-Rennboliden "R.S.01" und mit dem finnischen Partner Markus Palttala (38) ging er auf dem Kurs des Motorland Aragon am 16. April 2016 zum ersten Mal in der Rennserie "Renault Sport Trophy" an den Start. Die Trophy ist ein Markenpokal mit einem vollen Starterfeld und Zwei-Fahrer-Teams. Innerhalb jeder Fahrerpaarung darf nur ein Profi teilnehmen. An den Rennwochenenden werden drei Rennen bestritten. Jeder Fahrer fährt alleine einen 25 Minuten-Sprint. In einem 70-minütigen Rennen wechseln sich die Fahrer dann ab. Fabian Schiller ist happy: "Dass ich gleich im ersten Jahr Champion dieser Serie werde ist grandios".

Stimmt, wenn man bedenkt, dass der Rookie nebenbei noch eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei Maschinenbau Kitz in Troisdorf absolviert. "Das war der Deal mit meinen Eltern", verrät Fabian. Ein junger Mann der weiß, was er will und clever genug ist, Ratschläge anzunehmen. Sein Vater spielt dabei eine ziemlich große Rolle. "Er ist ein großes Vorbild, aber ein Übervater ist er nicht. Von ihm erhalte ich wertvolle Tipps, weil er die ganze Rennszene kennt und er mischt sich nicht ein, was andere Väter schon mal machen". Sein zweiter großer Mentor in diesem Jahr war Fahrerpartner Markus Palttala. "Er kennt die Strecken, davon profitiere ich". Dritter im Bunde ist das Rennteam mit Technikern, Ingenieuren und Rennspezialisten, insgesamt 20 Personen. "In diesem Team stimmt die Chemie, ich fühl mich sehr gut aufgehoben. Ich freu mich wenn ich den Aufbau unseres Teamlagers sehe, das blitzt und ist top", gesteht er mit einem Strahlen in den Augen. "Viele können sich bestimmt nicht vorstellen, was da alles passiert. Zum Beispiel die Computeranalyse. Da werden unsere Fahrten übereinandergelegt und wir können sehen, wer welchen Abschnitt besser gefahren ist und daraus lernen. Ich kann allen gar nicht genug danken".

Wie sieht die Zukunft aus?

"Im Frühjahr lege ich meine Prüfung zum Industriekaufmann ab. Als Fahrer möchte ich ins Profilager wechseln und mein großes Ziel ist das 24 Stunden-Rennen in Le Mans".