Ein Fest im Zeichen des Sports

Bonn (who). Das ganze Gelände des Robert-Wetzlar-Berufskollegs hatte sich in eine große Sportarena versammelt. Dort wurden Limokisten erklommen, hier wurde Step-Aerobic gemacht, andere maßen sich im Basketball oder Badminton, versuchten sich an der Torwand, beteiligten sich an der Unesco-Quiz-Rallye oder dem Servier-Wettkampf, bewältigten den Partner- oder Tast-Parcours oder präsentierten sich bei der Rap-Gruppe.

Insgesamt standen 22 Sport-, Spiel- und Begegnungsstationen auf dem Programm beim Sport- und Begegnungsfest des Robert-Wetzlar-Berufskollegs. 2.500 Schüler, die aus 56 Nationen kamen, sowie 154 Lehrkräfte beteiligten sich an diesem Event, zu dem Schulleiterin Birgit Hufnagel u.a. auch Schulpatin Marieluise Würtenberger, Regionalkoordinatorin des Bundesinnenministeriums, Martin Rietsch mit seinem Team der Gruppe "2-schneidig" sowie ein Unesco-Team begrüßten, das einen Stand mit Quizaufgaben aufgebaut hatte.

Ziel des mittlerweile 20. Sport- und Begegnungsfests der Unesco-Projektschule ist, Berührungsängste untereinander abzubauen sowie das Gemeinschaftsgefühl über alle kulturellen Grenzen hinweg zu fördern. "Unsere Schüler kommen aus den unterschiedlichsten Kultur und Ländern und kommen, auch wenn sie z.B. nebeneinander stehen, nicht so einfach in Kontakt. Das soll unser Sportfest ebenso verbessern, wie den Teamgeist der Schüler untereinander und für die Schule. Dass sie merken, dass wir alle an einem Strang ziehen", sagte Schulleiterin Hufnagel.

Deshalb gab es z.B. Mannschafts- und Partner-Sportarten, bei denen man mit seinem Gegenüber oder Mannschaftspartner Kontakt aufnehmen musste. Als besonderen Gast das Berufskolleg, das als "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" anerkannt ist, wurde Martin Rietsch begrüßt, der als Rapper von "2-schneidig" die Schulpatenschaft übernommen hat. Bei seinem Workshop "Respekt" setzten die Schüler ein Zeichen gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit, indem sie den einstudierten Rap vorführten.