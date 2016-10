"Pönen" auf dem Jugendschiff "Likedeeler"

Rostock (who). Im September machten sich einige "Eisbären" der Duisdorfer Marinekameradschaft "Eisbrecher Stettin" auf den Weg nach Rostock-Schmarl, um auf dem dortigen Jugendschiff "Likedeeler" ihren Arbeitseinsatz abzuleisten.

Zur Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, Wolfdietrich Barmwoldt, war fast der gesamte Vorstand des Vereins "Likedeeler" anwesend. Nach der Kammerbelegung auf dem Schiff gab es am Abend neben dem obligatorischen "Einlaufbier" in den Hafen ein großes rustikales Buffet für Alle.

Diese Stärkung hatten die Eisbären auch nötig, denn am nächsten Morgen begann deren eintägiger Arbeitseinsatz. Die gesamte Schiffs-Reling und verschiedene Brüstungen des Schiffs wurden fachmännisch "gepönt" (gestrichen), bis dass die letzte Farbe verbraucht war. Zur Belohnung dieser Arbeit versorgte der Smutje die Bonner Mariner mit frischem Räucherfisch und anderen leckeren Beilagen. Den Abend ließen die "Seebären" mit vielen Mitgliedern und Freunden des "Likedeeler" beim gemütlichen Klönschnack ausklingen.

Tags drauf ging es für alle Mariner mit der Dhau "Al Adida", einem traditionellen arabischen Boot, zum Marinestützpunkt "Hohe Düne", bei dem das Museum des 7. Schnellbootgeschwaders besichtigt wurde. Bei der Führung des durch einen Freundeskreis betreuten Museums konnten die Eisbären die historischen Sammlerstücke bewundern. Der anschließende Törn mit der Dhau ging weiter nach Warnemünde, wo "freies Manöver" angesagt war. Zum Abend auf der "Likedeeler" gab es noch einen Absacker, damit die Bonner Mariner sich für die Abreise am nächsten Tag stärken konnten. Für die Eisbecher ging dieses Wochenende - trotz Arbeitseinsatz - viel zu schnell zu Ende.

Die "Likedeeler"

Der 1962 gebaute und in zweijähriger Gemeinschaftsarbeit 1988 als Jugend- und Freizeitschiff umgebaute Stückgutfrachter gehörte zur DDR-Flotte und legte in seiner 25-jährigen Dienstzeit als Holz- und Stückgutfrachter die Gesamtstrecke von rd. 83 Erdumrundungen zurück. Seit seiner neuen Indienststellung 1988 dient die "Likedeeler", die von einem gemeinnützigen Verein betrieben wird, als Jugendschiff und ist als maritime Freizeiteinrichtung, Schullandheim und außerschulischer Lernort Träger und Ausrichter von Ferienfreizeiten. Dabei versprechen die Mecklenburgische Seenplatte und Landschaft an der Warnow sowie die zahlreichen Betätigungsfelder um und auf dem Vereinsgelände allerlei Kurzweil.

Der neue Schiffsname entstammt der plattdeutschen Sprache. "Likedeeler" waren die Piraten an Nord- und Ostsee. Legendärer Anführer war Klaus Störtebeker, der mit seinen Gefährten, auch Vitalienbrüder genannt, die Beute zu gleichen Teilen unter den Piraten und den armen Leuten aufteilte. Das Wort "like" (gesprochen likke) bedeutet im Plattdeutschen "gleich", und "Deeler" ist mit dem hochdeutschen Wort "Teiler" gleichzusetzen. Somit waren Störtebeker und seine Vitalienbrüder im Volksmund die "Likedeeler".