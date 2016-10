Bunte Feier zum 10-Jährigen

Brüser Berg (who). Mit einem großen Fest feierte die Elterninitiative der GGS Brüser Berg den 10. Geburtstag der OGS. Natürlich mit Reden, einem Buffet von den Eltern, einem Getränkestand der OGS, einem Crépes-Stand, vielem Spielen in der Turnhalle und auf den Gängen, dem Spielezirkus "Zantac" sowie einem kostenlosen Eis für die Schüler.

Waren es im Gründungsjahr der Offenen Ganztagsschule (OGS) noch 98 Kinder, die an der Betreuung teilnahmen, sind es nunmehr 105 Kinder, die die OGS besuchen. "Unser Ziel ist allerdings, dass wir die 40 Kinder, die noch auf der Warteliste sind, ebenfalls betreuen können", sagte OGS-Leiter Andreas Schöntag. Damit wolle man allen Eltern eine Chance bieten, ihr Kind bei der OGS anzumelden. Angesprochen sind Alleinerziehende, Kinder von Flüchtlingen, Arbeitsuchende, aber auch Berufstätige. Allerdings wisse man noch nicht, woher man die entsprechenden Räumlichkeiten bekommen kann. Eine Lösung wäre, sich den Platz mit der Schule zu teilen, so dass Klassenräume entsprechen genutzt werden könnten. Insgesamt sind an der GGS Brüser Berg derzeit rd. 180 Kinder angemeldet.

"Wir wollen gestalten, statt uns verwalten lassen!" lautet das Motto der Offenen Ganztagsschule. So können die Eltern aktiv in den Aufbau, die Gestaltung und Entwicklung der OGS Einfluss nehmen. Dabei geht es nicht allein um die Versorgung der Kinder, sondern um die Schaffung eines erweiterten Angebots, das sich an den Wünschen von Eltern und Kinder sowie den pädagogischen Notwendigkeiten orientiert.

So erhalten die Kinder ein gesundes Mittagessen, bearbeiten in derzeit vier Gruppen u.a. ihre Hausarbeiten und können nachmittags an künstlerisch-kreativen, musikalischen oder sportlichen Arbeitsgemeinschaften (AG) teilnehmen. Das sind z.B. der Chor- und Flötenunterricht, sportliche Betätigungen u.a. im Fuß- oder Basketball sowie Ringen und Raufen, die Arbeit mit Nadel und Faden oder Abenteuer Lesen. An AG's werden u.a. die PC-AG zum Erwerb des Medienpasses, die Kiosk- oder Theater-AG angeboten. Bis auf den Flötenunterricht werden alle AG's kostenlos angeboten.

Darüber hinaus gibt es Sonderveranstaltungen wie das Familienfrühstück, die Weihnachtsfeier, Ausflüge ins Brüser Dorf sowie Sport-Nachmittage und viele mehr. Zusätzlich können sich die Kinder der dritten Klassen zu Pausenhelfern ausbilden lassen und tragen dadurch zum guten Klima auf dem Pausenhof bei. Einmal im Monat findet samstags das durch die Bürgerstiftung Bonn geförderte "Tischlein Deck Dich!" statt und bei "Kinder bestimmen mit" bringt der Nachwuchs eigene Ideen zur Gestaltung der OGS ein und übernimmt so Verantwortung für sein Umfeld.

Die Kinder hatten bei der Feier viel Spaß und die Erwachsenen nutzten die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch. Eingeladen waren darüber hinaus auch "Ehemalige" der OGS, die auch sonst schon mal Nachmittags vorbeischauen, sowie die Gründer und derzeitigen Mitarbeiter. Ein großes Hallo gab es unter den Kindern, als Paolo sein Eisfahrrad in die Pausenhalle schob und jedes Kind eine leckere kühle Köstlichkeit bekam.