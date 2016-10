Trotz Baustelle den Herbstmarkt gefeiert

So ein Marktbesuch macht hungrig. Aber nur die Ruhe: Die Auswahl an kulinarischen Genüssen war mehr als reichhaltig.

Kessenich (who). Fast hätte der mittlerweile 36. Kessenicher Herbstmarkt nicht stattgefunden. Aber zum Glück hatte das Tiefbauamt, das zurzeit den Kanal saniert, die Burbacher Straße zumindest soweit hergerichtet, dass man dort einige Stände aufbauen konnte. Festes Schuhwerk war allerdings vonnöten, wenn man dort auf die Schotterstrecke schaute. Und so hatten einige Aussteller ihr Kommen abgesagt, berichtete David P. Fischer vom Infopoint Kessenich, der zugleich auch den Herbstmarkt organisiert.

Immerhin hatte er insgesamt rd. 65 Aussteller zusammenbekommen, die alle Bedenken hatten, dass es bloß nicht anfängt zu regnen. "Wir haben Glück mit dem Wetter und die Gäste, die den Herbstmarkt besuchen, nehmen die Schotterstrecke trotz Kinderwagen in Kauf", sagte Fischer, der seinem fleißigen Team von 12 ehrenamtlichen Helfern an dieser Stelle seinen herzlichen Dank für deren Einsatz aussprach. Denn trotz vieler Gegenveranstaltungen waren reichlich Gäste gekommen, die sich allerdings zum großen Teil im oberen Teil des Rheinwegs und der Pützstraße aufhielten.

An der Ecke Burbacher Straße/Rheinweg gab es auf der dortigen Bühne Live-Musik und die Kessenixe stellte sich hier ihrem närrischen Volk vor. Gegenüber der Kirche hatte die Freiwillige Feuerwehrihre Grill aufgestellt, auf der Ecke Hausdorff Straße gab es ein Kinderkarussell und auch der Bierwagen war hier mit Besuchern gut gefüllt. Erstmalig war der Kinderflohmarkt auf dem Gelände der Nikolausschule aufgebaut, auf dem Rheinweg gab es Show-Frisieren und auch Haribo war mit einem Stand vertreten. Der guten Laune der großen und kleinen Gäste, die trotz der Baustelle gekommen waren, tat das keinen Abbruch, so dass zumindest auf dem begehbaren Teil ausgiebig der Kessenicher Herbstmarkt gefeiert wurde.