Wer mit dem Schwein kämpft

Bonn (who). Die Kinder hatten viel Spaß, als sie mit der Kuh "Lotte" gemeinsam tanzten, die Schweine und Kühe in Lebensgröße sahen oder die frisch geschlüpften Küken bestaunten. Aber auch die Erwachsenen kamen auf dem Erlebnis-Bauernhof auf dem Münsterplatz nicht zu kurz, denn sowohl für sie als auch für die Kleinen gab es jede Menge Informationen und allerhand zu Probieren.

"Wenn die Städter nicht aufs Land kommen, müssen wir Bauern eben in die City reisen", sagte Verbandspräsident Bernhard Conzen bei der Eröffnung des dreitägigen Marktes, bei dem es rund um die heutige Landwirtschaft ging. Und das wollten sich die rd. 500 Kinder aus den umliegenden Kitas, Schulen und weiterführenden Schulen ebenso wenig entgehen lassen, wie die geschätzten rd. 30.000 Besucher, die sich auch vom durchwachsenen Wetter nicht von ihrem "Bauernhofbesuch" abhalten ließen. "Das ist eine tolle Resonanz der Bonner!", freute sich auch Andrea Bahrenberg, Pressesprecherin des Rheinischen Landwirtschaftsverbands, denn der Besuch des "Münsterplatz-Bauernhofs" war ein gelungener Auftakt zum bevorstehenden Erntedank-Fest am Sonntag.

So konnte man bei den lebenden Tieren nicht nur Landluft schnuppern und am Kuh- und Schweinemobil einen Blick in die moderne Stallhaltung werfen oder den Küken bei ihrer schweren Arbeit des Schlüpfens zusehen. Die Kinder konnten an der Rallye auf dem Erlebnis-Bauernhof teilnehmen und so mindestens zehn Stationen erkunden.

Und zu erkunden gab es für die Bauernhof-Besucher so einiges. Probieren stand u.a. bei Milch NRW auf dem Programm, wo man die verschiedenen Sorten Milch oder leckeren Joghurt und Skyr probieren konnte und die auch die Kuh "Lotte" auf den Münsterplatz schickten. Die BLE informierte über die Lebensmittelverschwendung und bei den Landfrauen standen krumme Wurzeln oder Möhren mit mehreren Wurzeln, auch "Wunderlinge" genannt, bei der "Schnippeldisko" zum Kleinscheiden und Verzehr bereit.

Starkoch Markus Haxter lud beim Live-Cooking mit regionalen und saisonalen Zutaten ebenso zum Probieren ein, wie am Stand von Landwirt Herbert Werres aus Niederkassel, der Zuckerrüben in kleine Schnipsel schnitt, die zur Verwunderung aller sehr gut schmeckten. Die Kinder erfuhren, wieviel Minuten man Sport treiben muss, um die Kalorien von zehn Gummibärchen wieder abzubauen (23 Minuten), wie man Butter machen kann oder mittels eines Rades aus Raps Öl machen oder mit der Handmühle Getreide zu Mehl verarbeiten kann.

Am Stand des Provinzialverbands Rheinischer Obst- und Gemüsebauern wurde Obstbauer Ferdi Völzgen nicht müde, die verschiedenen Apfel- und Birnensorten zu erklären und gleich eine Kostprobe davon anzubieten. Etwas weiter erfuhr man auch, wie verschieden Tomaten schmecken können und am Stand von Pfeiffer & Langen konnte man etwas über die Zuckererzeugung erfahren und es gleich in Form von süßer Zuckerwatte probieren.

Groß und Klein staunten über die riesigen Trecker, die inmitten des Münsterplatzes und vor der Hauptpost standen und erfuhren, wie hier die moderne Technik wie das GPS dem Landwirt bei der Aussaat und der Ernte hilft. Auf großes Interesse stieß auch die Bestimmung der Gartenerde, wo gleich bei Schnelltest festgestellt wurde, was dem Boden an wichtigen Nährstoffen fehlt.

Insgesamt präsentierten 28 Stände der Region an den drei Tagen einen Bauernhof "zum Anfassen", der so gar nichts mit der Vorstellung vom Leben auf und mit dem Land, die von idyllischen, häufig realitätsfremden Assoziationen geprägt sind, zu tun hat, wie es RLV-Präsident Conzen bei seiner Begrüßung betonte. Die Verbraucher und auch die Kinder haben spielerisch jedenfalls viel gelernt von der modernen Landwirtschaft, Tierhaltung, Pflanzenproduktion und Nachhaltigkeit.