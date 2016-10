Mit 950,5 Kilogramm gewonnen

Mathias Willemijns aus Belgien, dessen Kürbis bei der 5. NRW Kürbis-Wiegemeisterschaft auf dem Krewelshof in Lohmar den 1. Platz holte, gewann mit einem weiteren Kürbis am in Ludwigsburg den Weltrekord.

Bis zum 9. Oktober hielt der schwerste, jemals auf dem Krewelshof gewogene, weiße Kürbis von Mathias Willemijns mit 950,5 Kilogramm den Platz 1 der Jahresweltrangliste. Nur drei weitere Wochen Wachstum genügten, um einen noch schwereren Kürbis zur Europameisterschaft im Kürbiswiegen nach Ludwigsburg zu bringen. Gigantische 1.190,5 Kilogramm wiegt nun der Weltrekordler.

Die Krewelshofer Superfrucht von Willemijns aus dem September ist dabei sogar noch schwerer als der Zweitplatzierte aus Ludwigsburg mit 895,5 Kilogramm von Matthias Würsching.

Eine Woche zuvor brachte ein Kürbis von Würsching aus Hessen bei den Deutschen Meisterschaften in Ludwigsburg 901 Kilo auf die Waage.

Wer nicht bis Ludwigsburg reisen möchte, kann den super schweren Siegerkürbis der NRW-Meisterschaft mit 950,5 Kilogramm voraussichtlich bis zum 6. November im Rahmen der Kürbisausstellung auf dem Krewelshof bestaunen.

http://www.krewelshof.de/wiegemeisterschaft_besucher.php