Dreitägiges BonnFest lockte wieder viele Besucher an

Bonn (who). "Die Geschäft waren gut gefüllt, überall in der City war was los und wir können trotz des durchwachsenen Wetters einen Besucherrekord von über 350.000 Gästen verzeichnen", zog city-marketing-Geschäftsführerin Maike Reinhardt eine durchweg positive Bilanz nach Ende des 19. BonnFests. So konnte der Einzelhandel, im Gegensatz zum vergangenen Jahr, ein Umsatzplus von rd. 20 Prozent verbuchen, wozu sicherlich auch der verkaufsoffene Sonntag beitrug.

Man hätte fast meinen können, dass die Besucher froh waren, endlich wieder wärmere Sachen anzuziehen, denn auch von dem usseligen Wetter, bei dem Petrus es teils tröpfeln ließ und dann wieder die Sonne schickte, ließen sich Kind und Kegel nicht davon abhalten, das dreitägige BonnFest zu feiern. Das war auch kein Wunder, denn für Groß und Klein wurde für die ganze Familie etwas geboten.

City-Marketing hatte an allen drei Tagen ein tolles Programm auf die Beine gestellt, das aus Altbewährtem und Neuerungen bestand. Insgesamt lockten über 100 Stände und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm die vielen großen und kleinen Besucher aus Nah und Fern an. Während die einen sich durch das kulinarische Angebot aus aller Herren Länder probierten, zog es andere in die Geschäfte, um die ersten winterlichen Einkäufe zu tätigen. Wieder andere schlenderten durch die City und schauten den vielen Künstlern zu, die auf den beiden Bühnen am Markt und am Münsterplatz auftraten.

Freitags sorgte u.a. Querbeat für eine tolle Stimmung, am Samstagabend zog Schlagersängerin Anna Maria Zimmermann alle in ihren Bann und am Sonntag wurde bei der Castingshow der "BonnStar" gesucht, bei dem Sängerin Franziska Hesse den 1. Platz in der Kategorie Gesang und Vera Merker den Siegerpreis beim Tanzen entgegennehmen konnten. Ein tolles Erlebnis, das auf jeden Fall beim nächsten BonnFest wieder stattfinden sollte und bei dem u.a. "The-Voice-Kids"-Finalist Noel in der Jury saß und später auch noch selbst auftrat.

Zwischendurch holte Moderator Thomas Zimmermann interessante Talk-Gäste wie Ex-Bonna Tiffany Künster, Brings-Schlagzeuger Christian Blüm, den Festausschuss-Vize Stephan Eisel oder Nicola Bramkamp auf die Bühne und lud am Sonntagmittag u.a. zum traditionellen Prinzessinnentag ein. Während "Room Service" auf dem Münsterplatz mit Rock- und Pop-Classics, u.a. Coversongs von Status Quo und Creedence Clearwater Revival, begeisterten und die kölsche Mundartgruppe "Hahnenschrei" auf dem Münsterplatz das Ende des dreitägige Fests einläuteten, sorgte auf dem Marktplatz Guido Liska dafür, dass alle mitsangen und ganz zum Schluss mit der "Ode an die Freude" das diesjährige BonnFest beendeten.

Ganz zum Schluss wurden die Bälle des erstmaligen Spendenmarathons von city-marketing durchgezählt. Laut Maike Reinhardt kamen hier rd. 1.000 Euro für die City-Station der Caritas zusammen.