Sankt Maartin, Sankt Maarting

Beuel (hm.) Dr. Stefan Kern, der beim Beueler Martinszug durch die Beueler Innenstadt reitet, kam ebenso wie Ingo Holdorf, St. Martin für Vilich, Vilich-Müldorf und Schwarzrheindorf zu Fuß zur Eröffnung der 26. Fackelausstellung ins Beueler Rathaus.

Das Pferd blieb also im Stall, dafür sorgte das Schwert, das Stefan Kern aus der Waffenkammer mitbrachte und dessen Rüstung vor allen bei den Jungs für Aufsehen und Respekt. Zaghaft waren dann auch die Versuche der Pänz Rüstung und Schwert anzufassen.

Gewohnt locker und manchmal mit jecken Spitzen, ja ist denn schon wieder Rathausstürmung, kommentierte der stellvertretende Bezirksbürgermeister, Ralf Laubenthal, die Martinsfackeln und eröffnete die Ausstellung. Bis zum 1. November können die 154 Kunstwerke während der Öffnungszeiten im Foyer auf der 1. Etage des Beueler Rathauses bestaunt werden. Kinder der Beueler Kitas, Grund-, Gesamt und Realschulen sowie des Kardinal Frings Gymnasiums waren traditionell aufgerufen Martinsfackeln zu basteln.

Mitarbeiter der Bezirksverwaltung hatten die Ausstellung nach Themen der Künstlern aufgebaut und die Fackeln mit LED Leuchten ausgerüstet, die nach der Eröffnungsrede erstrahlten und von nun an jeden Abend aus der Bezirksverwaltungsstelle leuchten, so wie man es aus einem Rathaus erwartet.

Viel Freude bei den Kindern und stolzen Eltern an Motiven wie Windmühlen, Schul- und Einkaufstüten, Katzen, Eulen oder anderen Tieren, hergestellt aus Pappe, Papier oder PET Flaschen, aber immer wieder kunstvoll bemalt und mit ausreichend Lichtauslässen versehen, damit die Fackeln richtig strahlen.

Gut aufgestellt und eingestimmt auf die 13 Beueler Martinszüge zeigt sich Beuel, zumal auch Polizei, Hilfsdienste und Feuerwehr, ebenfalls geladene Gäste der Fackeleröffnung, für Sicherheit sorgen werden.

Trotz leerer städtischer Kassen und somit beschränkten finanziellen Mitteln, gab es dennoch für die anwesenden Fackelbastler Weckmänner und Getränke. Ein Besuch der Fackelausstellung lohnt sich, denn es ist noch Zeit sich dort inspirieren zu lassen, um noch schnell eine "Last Minute Fackel" basteln zu können.