Beuel (hm). Den Teig hatte Bäckermeisterin Franziska Schlösser mit ihrem Team vorbereitet. Ab acht Uhr war die Backstube der Beueler Traditionsbäckerei Schlösser in der Herrmannstraße für die zehn backfreudigen Konfirmandinnen und Konfirmanden der Versöhnungskirche in Beuel-Mitte geöffnet.

Die Bäckerei unterstützt mit den gespendeten Zutaten und der Öffnung der Backstube das bundesweite Projekt der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Bäckerhandwerks: "5000 Brote. Konfis backen Brot für die Welt." Begleitet wurden die Konfis von Pfarrerin Heike Lipski-Melchior und Pfarrer Christoph Melchior.

Sie Stimmung unter den Jugendlichen war prächtig. Mit Begeisterung und Eifer machten sie sich an die Sache. Der Teig wurde abgewogen, geknetet und in die rechte "Brotform" gebracht. Die Jugendlichen waren also zu früher Stunde gleich ordentlich gefordert. Die Bäckermeisterin wurde angenehm überrascht, denn die Konfirmanden arbeiteten konzentriert und exakt. "Die Brote sahen richtig gut aus", so Franziska Schlösser. Der Spaß der Jugendlichen an der ungewohnten Arbeit wuchs sichtbar mit jedem neuen Brot, weil die Jugendlichen natürlich den steigenden Erlös für die Jugendhilfeprojekte im Kopf hatten.

Sie erleben aber auch die Atmosphäre einer Backstube und gewinnen einen Einblick in einen handwerklichen Beruf. Insgesamt waren die Jungbäcker drei Stunden am Arbeiten, um 100 Brote zu je 500 Gramm zu produzieren. Am Sonntag, den 9. Oktober wurden die Brote nach dem Gottesdienst in der evangelischen Versöhnungskirche, Neustr. 2, von den Konfirmanden zugunsten der Aktion "5.000 Brote Konfis backen Brot für die Welt. - 2016: Das Backen geht weiter", verkauft und 283 EURO an Spenden generiert.

Zwischen Erntedank und dem 1. Advent beteiligen sich in der ganzen Evangelischen Kirche im Rheinland die Konfirmandengruppen, um Brote zugunsten von Kinder- und Jugendbildungsprojekten in El Salvador (Mittelamerika), Kumasi (Ghana/Afrika) und Albanien zu backen. Das finanzielle Gesamtergebnis wird im Dezember veröffentlicht.