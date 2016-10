Gegen Gewalt und für ein respektvolles Miteinander

Beuel (hm.) Zum achten Mal hatte der gemeinnütziger Verein "Fußball gegen Gewalt" , der rund um den Fußball Projekte gegen Gewalt durchführt, zum U13-Benefizturnier zu Gunsten der Hannah-Stiftung eingeladen.

Der Verein, der von Sportmanagement-Studenten des RheinAhrCampus in Remagen geführt wird, organisiert seit 2009 das Turnier zugunsten der Stiftung, die nach der 2007 ermordeten 14-jährigen Hannah aus Oberdollendorf gegründet wurde. Er steht für ein faires und respektvolles Miteinander.

Die Hannah-Stiftung selbst unterstützt von Gewalt betroffene Menschen, insbesondere von sexualisierter Gewalt Betroffene und deren Angehörige. Sie fördert Maßnahmen und Projekte zur Prävention und Intervention sexualisierter Gewalt durch finanzielle Beihilfen oder vollständige Finanzierung und entwickelt eigene Vorhaben. Sie kooperiert mit Beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt, Frauenhäusern, dem Opferschutz der Polizei, dem Deutschen Kinderschutzbund, WEISSER RING und weiteren spezifischen Einrichtungen. Mehr siehe: ww.hannah-stiftung.de

Bei der zweitägigen Veranstaltung im Beueler Franz-Elbern-Stadion konnten sich fünf Mannschaften aus der Region im internationalen Vergleich mit Nachwuchs-Team wie Rapid Wien, FC Basel 1893, 1 FC Köln, Viktoria Pilsen, Schalke 04 und vielen weiteren europäischen Jugendspielern des Jahrgangs 2003 messen.

Insgesamt waren wieder 16 Mannschaften am Start, die den spannenden Spielen auf hohem Niveau entgegenfieberten wenn der begehrte Wanderpokal ausgespielt wird.

Mit dabei auch die U14 Mannschaft der JSG Beuel (Jugend-Sportgemeinschaft Beuel) die es leider nicht über die Trostrunde hinweg schaffte und am Ende 15. wurde, die Teilnahme aber am großen und international besetzten Benefizturnier im Vordergrund stand. Für die Beueler hatte die Volksbank Bonn Rhein-Sieg die Turnierpatenschaft übernommen und wie weitere Sponsoren 500 Euro gespendet. Bei der Übergabe an einem Trainingsabend zogen allerdings Uta Shafaghi und Frank Schmantek von der VOBA genügend Freikarten für das Heimspiel des Regionalligisten Bonner SC gegen Alemania Aachen am 4. März 2017 aus der Tasche. Damit wollten sie den jungen Fußballern für die Teilnahem am Benefizturnier danken und sie motivieren, neben ihrem Sport auch soziale Verantwortung zu übernehmen.

Sportlich wurde der Wanderpokal in diesem Jahr vom Nachwuchs Schalke 04 übernommen, der in einem spannenden Finale den 1. FC Köln im Elfmeterschießen mit 4:2 besiegte.

Beim Kassensturz gab es dann den Hauptgewinner, die "Hannah Stiftung", zu vermelden Nach den 4.000 EURO, die im vergangenen Jahr gesammelt wurden, konnte das Team von "Fußball gegen Gewalt" in diesem Jahr einen Scheck in Höhe von 7.000 EURO an Volker Wiedeck, den Gründer der Hannah-Stiftung, übergeben.

"Der Hannah-Stiftungs-Cup" 2017 findet am ersten Septemberwochenende 2017 im Beueler Franz-Elbern-Stadion statt. Infos hierzu: www.fussballgegengewalt.de