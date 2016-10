Auf verschlungenen Pfaden

Alfter/Alfter-Gielsdorf (fes). Pättchen, so nennt man die kleinen, verschlungenen Pfade, die im Lauf der Jahrhunderte entstanden sind, vielen Bürgern sind die Gässchen jenseits der großen Straßen und Wege oft unbekannt. Daher erfreuen sich Pättchenwanderungen großer Beliebtheit, während Luise Wiechert, in Alfter aufgewachsen und zu Hause, schon mehrfach zu solchen Wanderungen einlud, gab es in Gielsdorf unter Führung des Agrarwissenschaftlers und Heimatkundlers Peter Simon nun erstmals eine solche Pättchenwanderung.

In Alfter fanden sich, organisiert vom Förderverein "Buchstützen" der Öffentlichen Bücherei St. Matthäus Alfter, gut 25 Interessierte zu einer Wanderung durch enge und verschlungene Pfade am Hertersplatz ein. "So viele Anfragen hatten wir noch nie, der Rundgang war so schnell ausgebucht, wir hätten ihn drei Mal anbieten können", freuten sich Andreas Owald, Vorsitzender der "Buchstützen", und Vorstandsmitglied Anneliese Wessel. Luise Wiechert, Vizebürgermeisterin und Vorstandsmitglied im Förderverein "Haus der Alfterer Geschichte", zeigte sich erfreut, viele neue Gesichter begrüßen zu dürfen, die Interesse an ihrer Heimat haben. Die Idee dieser Pättchenwanderung war übrigens vor einigen Jahren aus einer Bierlaune heraus entstanden, verriet Wiechert, die selber im Lauf der Jahre immer wieder Neues über Alfter entdeckte: "Ich wohne im Oberdorf und da weiß man noch lange nicht, was im Unterdorf alles passiert."

Vier Arten von Pättchen gibt es. Das sind zunächst einmal die ganz offiziellen kleinen Gässchen und Wege, die von der Gemeinde angelegt wurden und unterhalten werden. Dann gibt es solche, die noch aus der französischen Besatzungszeit herrühren und im Einvernehmen der Eigentümer untereinander unter der französischen Besatzungszeit entstanden. Damals lagen die Grundstücke so eng beieinander, dass man kaum durchkam. So einigte man sich untereinander, damit die Anwohner wenigstens mit der Breite einer "Schürreskarr", der Schubkarre, ihre Häuser und Gärten erreichen konnten.

Es gibt aber auch Pättchen, die offiziell gar nicht existieren und nirgendwo festgehalten worden sind. Sie sind aber trotzdem da und das ganz ohne Gestattungsvertrag. Schlussendlich sind da noch die so genannten Trampelpfade, die "schlimmste Form", meint Luise Wiechert, da diese Pättchen über anderer Leute Grund führten, was viele gar nicht wüssten.

Rund zwei Stunden dauerte die Tour zu Fuß durch Alfter, viele waren überrascht, durch welche Gässchen sie Luise Wiechert führte. So ging es unter anderem zum wärmsten Punkt Alfters, dem Mühlenbungert zwischen dem oberen Teil des Dorfes und der Straßenbahnlinie 18 gelegen. Unscheinbar mitten in einem Neubaugebiet gelegen, erzählte Wiechert dass dies die Mittelterrasse, auf der es drei bis vier Grad wärmer ist als sonstwo am Ort, sei. Vor Jahrzehnten gab es hier Obst- und sogar noch Weinanbau. Darauf deutet auch der Straßenname hin. Ein "Bungert" bezeichnete einen Obstgarten. Die Pättchen waren so ausgestattet, dass die Leute mit ihrer Ernte gut ihre Häuser erreichen konnten.

Die Straße Landgraben erinnert noch heute daran, dass sich hier einst die äußerste Ortsgrenze Alfters befand. Die Ortschaft wurde im Mittelalter durch Gräben oder Falltüren vor Feinden geschützt.

Sinnvoll waren die Pättchen zu Zeiten, als es noch keinen Autoverkehr gab. So konnte man etwa wie über den Möthengasse größere Wege abkürzen und sich viele Kilometer Umweg ersparen.

Von solchen Abkürzungen wusste auch Peter Simon in Gielsdorf zu berichten. Hier waren es gut 40 Interessierte, die an der Pättchenwanderung teilnahmen. Ausgangspunkt war das Kriegerdenkmal Ecke Kirchgasse/Blechgasse. Zunächst führte Peter Simon begleitet von Ortsvorsteher Albert Schäfer die Wanderer Richtung Oedekoven, über das im Volksmund als "Bürgermeistern-Pättchen" bekannte Gässchen: "Der Name stammt daher, weil hier früher der kürzeste Weg zur Bürgermeisterei hinführte", so Simon. Viele Pättchen seien heute in Vergessenheit geraten oder gar verwildert. So ging es am Hochbehälter Vorbei, weiter über die Alfterer Straße, An der Wicke bis hin zur Prinzgasse und zum Statthalterhof bis zum Ziel am alten Wasserturm am Dorfgemeinschaftshaus. Die Teilnehmer erfuhren etwas über die Bedeutung des Ortes als Weinanbaugebiet im 19. Jahrhundert und den beliebten "Gielsdorfer Roten." Noch heute erinnern die Flur- und Straßennamen an die Bedeutung, die diese Wege einst hatten, manchmal dienten sie auch einfach nur als Regenrinne oder Wasserablauf.