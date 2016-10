Fisch trifft Spinne

Nachdem die bisherigen Börsen in der Siegauenhalle eine großartige Resonanz hatten, veranstaltet der Aquarienverein, die Deutsche Cichliden-Gesellschaft e.V., Region Rheinland mit seinem insgesamt bereits 42. Informationstag mit Börse erneut ein großes Treffen für Liebhaber von Zierfischen und Terrarientieren.



Am Sonntag, 23. Oktober, von 11 bis 15 Uhr treffen sich die Aquarianer und Terrarianer und solche, die es werden wollen, aus Nah und Fern in der Siegauenhalle in der Glockenstraße 64 in Bergheim zur Börse.

Hier bekommen die Heimtierfreunde und Interessenten durch Fachgespräche und Erfahrungsaustausch viele Informationen zur Aquaristik und Terraristik. In der Siegauenhalle bieten einige Hobbyisten ihre Zierfische, Wasserpflanzen, Terrarientiere, gebrauchtes Zubehör und Fachliteratur an.

Hier findet man nicht nur Fische wie Guppys, Platys, Schwertträger, Skalare, Buntbarsche und Welse sondern auch Garnelen und Krebse, Geckos, Spinnen und noch vieles mehr zum Kauf. Jeder hat die Möglichkeit direkt mit dem Züchter zu reden und fachkundige Beratung zu bekommen.



Auch Produkte und Fachbroschüren von namhaften Herstellerfirmen erhalten interessierte Besucher teilweise sogar kostenlos. Dem Neueinsteiger stehen die DCG-Mitglieder am Infostand gerne mit Tipps und Ratschlägen zur Verfügung. Tierarzt Guido Funk aus Mondorf wird hoffentlich nicht vorkommende Verletzungen oder Erkrankungen von Terrarientieren umgehend behandeln.



Wie bei allen Veranstaltungen der DCG-Region Rheinland ist auch bei diesem 42. Informationstag der Eintritt frei.

Zusätzliche Infos erhalten Sie unter 0228-452429 oder 02208-921194 und unter www.dcg-region-rheinland.de

