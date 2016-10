Ab sofort nur noch elektrisch

Sabine Zilger (vorne) freut sich von Hauke Mörsch die neuen BMW i3's in Bonn in Empfang zu nehmen.

Alfter/Bonn (fes). Vorbildlich! Ab sofort ist der komplette Fuhrpark der Gemeinde Alfter mit elektrischen Fahrzeugen ausgestattet. Damit hat die Kommune im Rhein-Sieg-Kreis eine Vorreiterfunktion, freut sich Fachbereichsleiterin Sabine Zilger. Die bisherigen Minis konnten jetzt gegen fünf neue BMW i3's eingetauscht und in der Bonner BMW-Niederlassung durch Vertriebsstratege Hauke Mörsch in Empfang genommen werden.

Da die Gemeinde an dem E-Mobilitäts-Forschungsprojekt "Premium" des Bundesumweltministeriums teilnimmt kann sie die fünf Fahrzeuge zu günstigen Konditionen leasen. Ausgestattet sind die Pkw mit einem so genannten "Range Extender". Geht die Batterieleistung zur Neige, schaltet der Betrieb des Fahrzeuges automatisch auf einen gewöhnlichen Verbrennungsmotor um, womit insgesamt eine Reichweite von bis zu 250 Kilometer möglich sind.

Zusätzlich verfügt die Verwaltung bereits über zwei Elektrosmarts und vier E-Bikes, so Zilger. Mit den neuen Wagen können nicht nur die Kosten des Fuhrparks, sondern auch die CO2-Emmissionen reduziert werden.

Um die E-Mobilität weiter voranzubringen wird es ab Oktober nicht nur am Rathaus und auf dem Rathausparkplatz Ladestationen geben, sondern auch am Seniorenzentrum St. Elisabeth in Oedekoven. Eine weitere Ladestation soll in den kommenden Monaten auch in Alfter-Ort aufgestellt werden.