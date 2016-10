"Türöffner-Tag mit der Maus"

Bornheim-Uedorf (fes). Die "Maus" kam zwar nicht persönlich vorbei, dennoch hatten die Mädchen und Jungen auf dem Biohof Palm in Uedorf beim bundesweiten "Türöffner-Tag" in Kooperation mit der beliebten "Sendung mit der Maus" jede Menge Spaß. Tobias Schmitz von der 2010 gegründeten Aktion "Meine Ernte", an der sich der Biohof Palm von Beginn an beteiligt, baute mit den Kindern eine Kartoffelpyramide und tastete sich mit ihnen mit verbundenen Augen durch ein Gemüsememory. Die Kinder konnten Gemüse an ihrem Geschmack erkennen und erfuhren, dass es weltweit 2.500 verschiedene Tomatensorten gibt.

Hinter "Meine Ernte" steckt ein junges Startup, das es Menschen ermöglicht, die zu Hause keinen eigenen Gemüsegarten anlegen können, in Kooperation mit heimischen Höfen ihr eigenes Obst und Gemüse anzubauen. Die Landwirte vor Ort übernehmen die professionelle Vorbepfalnzung, anschließend hegen, pflegen, ernten und pflanzen die Hobbygärtner nach Herzenslust und ganz nach ihrem Geschmack.