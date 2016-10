"40 Jahre - und kein bisschen müde"

Bornheim (fes). Als Bürgerinitiative gegen den Quarzabbau gegründet, ging wenig später daraus der Landschafts-Schutzverein-Vorgebirge (LSV) hervor, der sich unermüdlich in den 40 Jahren seines Bestehens nicht nur für den Narturschutz im Vorgebirge sondern vor allem wortstark und mit vielen beispiellosen Aktionen gegen die Ausbeutung der Naturlandschaft zwischen Botzdorf und Brenig einsetzte.

Daran erinnerten der jetzige Vorsitzende Michael Pacyna, der langjährige Vorsitzende Klaus Fietek (1987 bis 2014) und der erste Vorsitzende des LSV Paul Henseler (1975 bis 1981) anlässlich einer ganz besonderen Jubiläumsveranstaltung, an der 150 Vereinsmitglieder und Freunde teilnahmen.

Eingeladen hatten der LSV an Bord des Rhein-Schiffes "Anja". Bei Kaffee, Kuchen und interessanten Rückblicken ging es die Bornheimer Rheinorte entlang Richtung Königswinter. Mit an Bord war auch Vize-Bürgermeisterin Petra Heller, die an die verheerenden Bergbau- und Deponiepläne erinnerte, die jahrzehntelang die Bornheimer Landschaft bedrohten und hob den "großen Verdienst" des LSV im Kampf gegen diese Ausbeutung hervor.

Der Ehrenvorsitzende Klaus Fietzek rief in Erinnerung, wie das fast Unmögliche gelang, die Ville und das Vorgebirge vor Planungen von Bergbau- und Müllunternehmen zu retten. So endete 1994 das Vorhaben einer Reststoffdeponie zwischen Brenig und Botzdorf, es folgte die Aufgabe der Bergbaupläne zwischen Rosidorf und Brenig 2011 und 2012 erzielten die streibaren Landschaftsschutzaktivisten schließlich den Erfolg, die Villehochfläche bei Hemmerich, Rösberg und Merten vor der Freigabe der Abgrabung im Regionalplan zu retten.

Auch künftig, so Pacyna, wird der LSV, dem 240 Mitglieder angehören, ein "wachsames Auge" auf das Vorgebirge behalten, denn die Begehrlichkeiten der Bergbauindustrie seien ungebrochen. Dies zeige der aktuelle Versuch, die Gewinnungsbeschränkungen im Regionalplan juristisch zu kippen.

Zur Feier des Tages erhielten alle Teilnehmer eine aufwendig und professionell gestaltete Festschrift, die nicht nur einen Überblick über die Historie gibt, sondern ein 80 Seiten starkes Heimat-Lexikon umfasst mit 40 lesenswerten Beiträgen rund um die Region zwischen Rhein, Vorgebirge und Villerücken

Kontakt: www.lsv-vorgebirge.de