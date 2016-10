Viel los beim Hennefer TV

Hennef. Der Hennefer TV richtete in seinen eigenen Hallen die Turnverbandsmannschaftsmeisterschaft aus. Eine sehr große Veranstaltung, wenn man bedenkt, das alleine am Vormittag rund 130 Turnerinnen mit ihren Verwandten und Freunden die Halle besuchten. Versorgt wurden alle Gäste dank zahlreicher Helfer in der Cafeteria. Der HTV selbst trat mit zwei Mannschaften in den Jahrgängen der Dreizehn- und Fünfzehnjährigen an. Die anderen Vereine waren sehr stark, trotzdem gaben alle Athletinnen ihr Bestes, um ihren Verein nicht zu enttäuschen. Die Mannschaft der älteren Turnerinnen mit Malin Schöberl, Anna-Lena Decker, Marei Klinkhammer, Marit Schwedes und Sarah Vallender konnte auf dem Niveau nicht mithalten, jedoch einige Wettkampferfahrung sammeln und erreichte schließlich Platz 6. Dagegen schafften es die Turnerinnen im Jahrgang der Dreizehnjährigen, einen sensationellen dritten Platz zu belegen. Anika Batov, Victoria Fast, Emma Collenberg, Teresa Post, Maja Gebauer und Shasta Afegbua turnten trotz der großen Konkurrenz mit viel Eifer und dem Willen zu gewinnen und durften sich über einen Treppchenplatz und den Bronzepokal freuen. Der Jubel war groß und die Trainer mehr als zufrieden mit ihren Schützlingen.

HTV Schwimmer erfolgreich in Daaden

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wollten insgesamt 32 Schwimmer des HTV zum Wettkampf nach Daaden mitfahren. Bea Steimel hatte auch einige" Minis" mit ins Team genommen. Nach kurzer Orientierung hatte Jeder einen Platz im vollen Bad gefunden. Warmmachen, einschwimmen und los ging der Wettkampf. Unter lauten Anfeuerungsrufen schwammen alle Hennefer sehr gute Zeiten, holten eine Medaille nach der anderen. "Schau mal, die erste Medaille, die ich jemals gewonnen habe" - so stolz stand Fiona vor ihrerer Trainerin. Auch die anderen gingen nicht leer aus. Einer nach dem anderen durfte zur Siegerehrung. Insgesamt holten die 32 HTV-Starter 89 Medaillen.

Die "Großen" hatten einen zusätzlichen Ergeiz. Einige Veranstaltungsrekorde lagen im Bereich des Machbaren. Am Ende strahlten drei junge Sportler über insgesamt vier Rekorde. Traditionell starteten zum Abschluss die Staffeln über 4x100m Lagen. Der HTV war mit einer Damen- und einer Herrenmannschaft gemeldet. Nach 100m Rücken führten die HTV-Damen vor allen Herrenmannschaften, in Kraul musste der Sieg ins Ziel gebracht werden: HTV Jungs vor den HTV-Mädels vor allen anderen Mannschaften. Strahlende Gesichter bei allen Beteiligten. Auch die Mannschaftswertung ging an die Sieg.

Traditionelle Veranstaltung

In der Badmintonabteilung des Hennefer TV ist es schon zur Tradition geworden, das Vielseitigkeitsturnier der jüngsten Spieler für den Bezirk auszurichten. Die kunterbunte Kuchenmeisterhalle bietet den perfekten Rahmen für diese Turnierform der Altersgruppe U9, denn hier wird nur ein kleiner Teil des Wettbewerbes am Netz bestritten. Um zu gewinnen, müssen die Kinder zum Beispiel auch Zielgenauigkeit beim Dosenwerfen oder Schnelligkeit im Slalomlauf beweisen. Zum wiederholten Male konnte einer der begehrten Pokale dabei wieder in der Stadt bleiben. Dieses Jahr war es Artur Weissenburger (8 Jahre), der sich erfolgreich bei den Jungen den zweiten Platz erkämpfte und sich nur Elias Pessara vom TV Refrath geschlagen geben musste. Bei den Mädchen wurde Amelie Scherer vom BC Rheinbach Erste und obendrein Gewinnerin des Gesamtsieges. Ihre Vereinskameradin Rieke Fahl belegte den zweiten Platz.