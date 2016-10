Traumatische Fluchterfahrungen

Rhein-Sieg-Kreis (dwo). Jedes Jahr spenden die Kleiderstuben der Frauen-Union der CDU Rhein-Sieg ihren kompletten Erlös für den guten Zweck. In diesem Jahr übergaben die Vertreter 3.700 Euro an den "Sozialdienst katholischer Frauen"(SkF) für das Projekt "Frau und Flucht". In Anwesenheit von Dr. Hildegard Schneider, Vorsitzende der Frauen-Union Rhein-Sieg und Irene Hargarten, Vorsitzende der Frauen-Union Windeck, wurde die Summe in den Räumlichkeiten des "SkF" in Siegburg ihrer Bestimmung überantwortet.

Außerdem stellte man das aktuelle Projekt abermals anhand von Beispielen vor. Der "SkF" begleitet und unterstützt alleinreisende/alleinerziehende Frauen mit Fluchterfahrungen, die nicht nur aus Gründen wie Krieg und Folter ihre Heimat verlassen haben, vielmehr auch aufgrund von Gewalt, Genitalverstümmelung, Zwangsprostitution und Zwangsverheiratung. Diese Asylsuchenden sind oft so schwer traumatisiert, dass sie unter starken Ängsten und Depressionen leiden. Der SkF nimmt sich als Fachverband der Kinder-, Jugend-, Familien- und Gefährdetenhilfe dieser Zielgruppe explizit an. Die Opfer benötigen vor allem Unterstützung und geschützte Räume, in denen sich die Lebenssituation, insbesondere von Frauen mit Kindern, stabilisiert. Die Institution bietet Beratung und Begleitung in den Unterkünften an und vermittelt unter anderem bei Bedarf Schwangerschaftsberatungen, Psychologinnen und Ärzte. In Zusammenarbeit mit den Kommunen werden ferner Gruppenangebote zur Integration organisiert.