"chance7" fördert Artenvielfalt

Rhein-Sieg-Kreis (sc). Neuerdings genießen die Limousin-Rinder von Landwirt Karl-Heinz Biergans aus Eitorf-Bitze die hervorragende Aussicht von einem Berg oberhalb von Windeck-Stromberg auf die Sieg. Auf einer vier Hektar großen Fläche geht eine Mutterkuhherde sorgsam ihrer zugedachten Aufgabe nach. Im Rahmen des Naturschutzprojektes "chance 7" beweiden die Tiere hier alte Obstwiesen auf ungenutzten Flurstücken, deren Bewirtschaftung durch Kleinparzellierung zuvor für Landwirte unattraktiv geworden war. In der Folge verbrachten die Flächen, Brombeeren und Sträucher wucherten wild. In der Folge entwickelten sich die Schönheit dieser Kulturlandschaft und die Artenvielfalt rückläufig.

Zum Erhalt des Charakters und der strukturreichen Landschaft von Obstwiese mit Hecken, Wiesen, Weiden und blütenreichen Säumen, suchte sich Ralf Badtke, Projekreferent bei "chance7", Verbündete. In ersten Schritt holte er die Gemeinde Windeck, Eigentümerin einiger kleiner Flächen, mit ihrem Umweltbeauftragten Dr. Richard Grothus ins Boot. Der ortsansässige Bürger Hermann Freiß kennt als Ur-Stromberger das Areal noch, als es von fünf Bauern bewirtschaftet wurde und legte selbst oft Hand an die Sense. Er sprach mit Parzellenbesitzern, so dass am Ende ein sinnvoller Flächenzuschnitt zustande kam, der eine Beweidung wieder lohnenswert macht. Auch den Kontakt zum Landwirt stellte der Stromberger her. Biergans wirtschaftet nach ökologischen Richtlinien und hält eine Herde von einhundert Limousin-Rindern, eine Fleischrasse. Die Mutterkuhherde wird nicht gemolken und übernimmt nun bis November die "Rasenpflege". "Ich bin Landwirt aus Leidenschaft und habe den Hof im Jahr 2000 von meinen Eltern übernommen. Die vorher kleinen Flächen waren für die Pacht uninteressant. Die zusammengelegten Flächen habe ich vierreihig übereinander eingezäunt", schmunzelnd ergänzt er, "damit die Tiere vor der Straße in Sicherheit sind".

Badtke hofft nun, dass eine solche Kooperation auf weiteren Obstbaumwiesen um Stromberg entwickelt werden kann. Interessierte Bürger auch aus anderen Gebieten können sich für Fördermaßnahmen bei Badtke melden. Dazu sei es nicht notwendig, Flächen zu pachten oder zu kaufen, gibt er Auskunft. Nachgedacht wird auch über einen Infopfad durch die Streuobstwiesen. In Kursen bei Biostation des Rhein-Sieg-Kreises befinden sich gegenwärtig 33 Baumwarte in der Ausbildung, deren Aufgabe es auch sein soll Vermarktungswege aufzubauen.

Im kommenden Winter werden über "chance7" beim Vorzeigeprojekt in Stromberg verwilderte Ränder an den Flächen freigeschnitten, alte Bäume gepflegt und neue Obstbäume gepflanzt. Kontakt "chance7": Ralf Badtke, 02241-132360 oder ralf.badtke@rhein-sieg-kreis.de.