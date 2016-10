Sanierung, Modernisierung und Ausbau der Schulen

Rhein-Sieg-Kreis. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hatte das Milliarden-Investitionsprogramm "Gute Schule 2020" angekündigt, jetzt hat die Landesregierung die Eckpunkte vorgestellt. In den kommenden vier Jahren werden insgesamt zwei Milliarden Euro bereitgestellt, um Schulen zu sanieren und optimal auszustatten. Projektpartner ist die NRW.Bank. Sie wickelt das Programm ab. Bei der NRW.Bank können die Kommunen ihren Investitionsantrag stellen. "Das Besondere an dem neuen Programm: Die Tilgung des Kredits wird vom Land übernommen. Die Kommunen müssen also hierfür kein eigenes Geld aufwenden", erklären die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Achim Tüttenberg und Dirk Schlömer.

"Insgesamt erhalten die 19 Städte und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises durch das Programm bis zum Jahr 2020 ein Kreditkontingent in Höhe von 38.038.527 Euro. Dies sind pro Jahr 9.509.640 Euro", so die beiden Landtagsabgeordneten. Darüber hinaus erhält die Kreisverwaltung zusätzlich insgesamt 14.357.490 Euro, also 3.589.373 Euro je Jahr. Dies sind also rund 52,4 Millionen Euro, die in den Rhein-Sieg-Kreis fließen. Damit gebe die Landesregierung einen deutlichen Anschub für kommunale Investitionen in einem Bereich, in dem in den vergangenen Jahren erheblicher Handlungsbedarf sichtbar geworden ist.

Neben Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sollen deshalb insbesondere auch Digitalisierungsvorhaben gefördert werden, wie zum Beispiel die Anbindung von Schulen an das Breitbandnetz oder Schulsportanlagen. Welcher Schwerpunkt gesetzt wird, entscheiden die Kommunen. "Sehr gerne nehmen wir auch Anregungen und Ideen seitens der Schulkollegien, Eltern- und Schülerschaften hinsichtlich der Bedarfe an ihren eigenen Schulen an. Als Vertreter im Land werden wir diese sammeln und diese weiterleiten, damit sie berücksichtigt werden können", so Achim Tüttenberg und Dirk Schlömer. Anregungen können per E-Mail an achim.tuettenberg@landtag.nrw.de oder dirk.schloemer@landtag.nrw.de sowie postalisch ans Wahlkreisbüro übermittelt werden.



Mit dem neuen Programm verbindet die Landespolitik zwei ihrer großen Handlungsschwerpunkte: einerseits die Unterstützung und Stärkung der Kommunen und andererseits die systematische Verbesserung des Schul- und Bildungssystems zugunsten unserer Kinder und Jugendlichen. Beide Ziele gehören zu den wichtigsten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Weg in die Zukunft unseres Landes".