Spaß am Lesen mit den Kindern

Bornheim (fes). Zum dritten Mal konnten sich in der vergangenen Woche 15 Senioren an der Volkshochschule Bornheim/Alfter für ihre ehrenamtliche Aufgabe als Sprachpaten qualifizieren. Das Sprachpatenprojekt ist für Bornheimer Grundschulen konzipiert worden. Angesprochen sind Senioren, denen es Freude bereitet Grundschüler im Unterricht zu unterstützen, ihnen bei den Hausaufgaben zu helfen oder nachmittags Arbeitsgemeinschaften zu verschiedenen Themen anzubieten, etwa Schach, Theater, Chor, Handarbeiten Backen oder Tanzen.

Für die angehenden Sprachpaten stand ein intensives Programm an, das Verena Salber von der VHS und Brigit Haller von der Fachstelle für Senioren der Stadt Bornheim erläuterten. So erfuhren die Senioren beispielsweise welche Medien, darunter auch Bilder- oder Erstlesebücher, gut geeignet sind, Informationen zum sprachlichen Grunderwerb, aber auch zum Umgang mit Flüchtlingskindern. So gab eine Psychologin Tipps an die Hand, wie man mit traumatisierten Kindern umgehen kann. Ins Leben gerufen wurde das Sprachpatenprojekt 2009 kurz nach der Gründung der Seniorenfachstelle im Bornheimer Sozialamt auf Anregung von Uta Scheuer, Leiterin der Roisdorfer Grundschule. Gemeinsam mit der Schulleiterkonferenz und den Kirchengemeinden stellte man ein Konzept auf, so dass an der VHS im Oktober 2010 die ersten 16 Sprachpaten ausgebildet werden konnten. 2013 ermittelte der Seniorenbeirat einen erneuten Bedarf, wodurch noch im selben Jahr 13 weitere Paten qualifiziert werden konnten. Nun läuft das dritte Qualifizierungsprogramm.

Aktuell sind 13 Ehrenamtliche an den Grundschulen sowie in den beiden internationalen Klassen am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium im Einsatz. Finanzielle Unterstützung, so die Vorsitzende des Bornheimer Seniorenbeirates Gabriela Knütter, kommen vom Rotary Club und der Bornheimer Bürgerstiftung. Und was sagen die Ehrenamtlichen? "Für mich ist es eine ganz wichtige Arbeit mit Kindern zu sprechen und ihnen beim Lesenlernen zu helfen", erklärt Gabriele Wolf-Tappée. Die Alfterer Seniorin arbeitete lange Zeit unter anderem als Grundschullehrerin.