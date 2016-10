Sechtems ältester Verein lud zum Fest

Bornheim-Sechtem (fes). Sechtems ältester Verein, der 1880 gegründete St. Wendelinus-Krankenverein, feierte kürzlich sein 136. Stiftungs- und Grillfest. Kassierer Uli Siegmann freute sich, dass so viele Sechtemer der Einladung folgten und im Garten des katholischen Pfarrheims von St. Gervasius und Protasius mitfeierten. Zu Beginn legten die Mitglieder in Gedenken an die Verstorbenen der beiden Weltkriege am Ehrenmal einen Kranz nieder. Gefreut hat sich der Verein über eine Spende von 500 Euro, die ihnen Charlotte Cornelißen, Mitarbeiterin der Sechtemer Filiale der Kreissparkasse Köln, überbrachte. Mit dem Geld, so Siegmann, soll für die historische Vereinsfahne eine Hartplastikhülle gekauft werden, damit die Fahne, die etwa bei Beerdigungen oder offiziellen Dorffesten zum Einsatz kommt, bei Regen nicht beschädigt wird.

Zudem können mit dem Geld Geschenke für erkrankte Vereinsmitglieder oder deren Angehörige besorgt werden, die regelmäßig von Mitgliedern des Krankenvereins besucht werden. Ein Blick in die Geschichte: Der Verein entstand einst als Solidargemeinschaft, um seine Angehörigen, in der Regel Landwirte und Witwen, finanziell zu unterstützen, wenn diese in Not geraten waren. Also sozusagen ein Vorläufer der heutigen Sozialversicherungen. Mittlerweile stehen eher gemeinsame Unternehmungen im Mittelpunkt, zudem beteiligt man sich an örtlichen Festen. Aktuell gehören dem Verein 49 Männer an. Frauen dürfen laut Satzung nicht dem Verein angehören. Sie sind aber bei den Veranstaltungen des Vereins immer gerne gesehen.