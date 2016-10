Trommeln erlaubt!

Bornheim-Widdig (fes). Auf eine Trommelabenteuerreise begaben sich einen Tag lang die 81 Mädchen und Jungen des städtischen Kindergartens in Widdig. Gemeinsam mit dem aus Chile stammenden Musiker Mario Argandano und seinem Sohn Cris studierten sie vormittags Techniken, Rhythmen und Melodien ein. Am Nachmittag gab es in der Mehrzweckhalle ein großes Mitmachkonzert, bei dem sich Eltern, Großeltern oder Geschwister von den südamerikanischen Trommelryhthmen mitreißen ließen. Mario Argandano, der schon mit Rocklegenden wie Deep Purple, BAP oder den Scorpions auf der Bühne stand, war zum fünften Mal in der Widdiger Kita zu Gast. Möglich wurde dies, so Kita-Leiterin Regina von Richthofen, durch eine 1.000-Euro-Spende der Kreissparkasse Köln und den Förderverein der Einrichtung.